Son dakika: DP'den Lefkoşa'da sürpriz aday

Demokrat Parti (DP), bugünkü Parti Meclisi toplantısının ardından 24 Haziran’da yapılacak yerel seçimde, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığı’na Gencay Eroğlu’nu aday göstereceğini açıkladı.

DP Genel Merkezi’nde yer alan Parti Meclisi toplantısının ardından basına açıklama yapan DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, kısa bir süre önce Lefkoşa’da belediye başkan adayı olarak Okyay Sadıkoğlu’nu belirlediklerini ancak birkaç gün önce Sadıkoğlu’nun adaylıktan çekilmek istediğini bildirdiğini söyledi. Denktaş, Sadıkoğlu’yla, DP Başkan Yardımcısı olarak birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

“EROĞLU’NA TEKLİF GÖTÜRDÜK”

Denktaş, Sadıkoğlu’nun çekilmesiyle yeniden farklı adaylar üzerinde durduklarını, hiç kadın aday olmadığını dikkate alarak Gencay Eroğlu’na teklif götürdüklerini açıkladı.

DENKTAŞ PM’YE SORDU, OY BİRLİĞİYLE ONAY ÇIKTI

Denktaş, Gencay Eroğlu’nu yanına çağırarak bir kez daha DP Parti Meclisi’ne “ilk ve tek kadın başkan, amiral gemisinin başkan adaylığına Gencay Eroğlu’nu kabul edenler ve etmeyenler” diye sordu. Gencay Eroğlu, tüm üyelerin olumlu oyuyla DP’nin Lefkoşa Belediye Başkan Adayı oldu.

“SİYASETTEN UZAK KALMAM İMKANSIZDI”

Gencay Eroğlu DP Parti Meclis’ine hitaben yaptığı konuşmada, siyasetin içinde büyüdüğünü, ancak gerek meslek hayatında gerekse özel hayatında insana değer verip herkese eşit mesafede durduğunu belirterek, “Büyüdüğüm ortam içerisinde siyasetten uzak kalmam imkânsızdı” dedi.

Topluma hizmetin önemini yaşadığı ortam içerisinde öğrendiğini dile getiren Eroğlu, toplumsal hizmete olan ilgi ve duyarlılığın sonunda damarlara işleyerek, yaşam şekli haline geldiğini belirtti.

Eroğlu, kamu sektöründe uzun yıllar hizmet verdiğini ve Dipkarpaz’dan, Güzelyurt’a kadar ayırım yapmadan her gencin devletin olanaklarından yararlanmasını sağlamaya çalıştığını anlatarak, sivil toplum örgütleriyle gençlerin dünyaya açılmasını, öğretmenlik yaparken öğrencilerin en geçerli, en yeni bilgilere ulaşmalarını sağlamaya çalıştığını anlattı.

“BÖYLESİ BİR TEKLİF GELİNCE REDDETMEM OLANAKSIZDI”

Gerek içinde büyüdüğü ortam gerekse uzun yıllar halkla iç içe çalışması nedeniyle siyaset alanına girmesi için etrafımda sürekli bir teşvik olduğunu dile getiren Eroğlu, “Son genel seçimlerde özgürlükçü, eşitlikçi bir manifesto yayınlayan Demokrat Parti tabii ki doğal olarak dikkatimi çekti. Uzun yıllar kendisiyle yakından çalışma olanağı bulduğum Sayın Serdar Denktaş’tan böylesi bir teklif gelince reddetmem olanaksızdı” dedi.

“TÜM KOŞULLAR ADAY OLMAM İÇİN HAZIRDI”

Eroğlu, gerekli tüm koşulların adaylık için hazır olduğunu belirtti.

“LEFKOŞAMIZI DAHA İYİ YÖNETMEYE TALİBİM”

“KKTC’nin başkenti, belediyeciliğin amiral gemisi başkanlığına adaylık teklifi, kolaylıkla reddedilebilecek bir teklif değildi” diyen Eroğlu, bir yanda kendisinden çok şey öğrendiğin babasından ve ailesinden gelen bilgi, diğer yanda yıllar içerisinde topluma verdiği hizmetten edindiği tecrübe ve çevre, bir diğer yandan Demokrat Parti’nin özgürlükçü liberal manifestosu ve uzun yıllar Serdar Denktaş ile uyum içerisinde çalışmasının verdiği güvenin, bu kararı hiç tereddütsüz alabilmesinin başta gelen nedenleri olduğunu vurguladı.

Eroğlu, “Bunların ötesinde her adayın hissetmesi gereken bir neden daha var ki, bu olmadan adaylık söz konusu olmamalı. Bu da Lefkoşa’ya, başkentimize hizmet verme sevdasıdır. Lefkoşamız çok daha iyiye layıktır. Hep birlikte Lefkoşamızı daha iyi yönetmeye talibim. Destek bekliyorum” dedi.

DENKTAŞ: “BUGÜN ARTIK DÜĞMEYE BASMIŞ OLUYORUZ”

Eroğlu’nun konuşmasının ardından Serdar Denktaş, aday belirlemedikleri bölgeler için de birkaç günleri kaldığını ifade ederek, “Bu heyecanla, bu inançla, başta Lefkoşa olmak üzere, Dipkarpaz, Değirmenlik, Vadili ve bağımsız olarak desteklediğimiz her yerde zafere ulaşmak için bugün artık düğmeye basmış oluyoruz” dedi.

DP, BELEDİYE MECLİS ÜYELİKLERİNE ADAYLIK İÇİN 15 MAYIS’A KADAR BAŞVURU KABUL EDİYOR

Öte yandan, Demokrat Parti, 24 Haziran’da gerçekleşecek Yerel Seçimlerde Belediye Meclis Üyeliğine aday adaylığı başvurusu kabul ediyor.

DP Parti Meclisi’nde bugün alınan kararda son başvuru tarihi 15 Mayıs olarak belirlendi. Başvuruların, DP Genel Merkezi ve İlçe Başkanlıklarına yapılması gerektiği belirtildi.