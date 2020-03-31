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"Sloganımız 'Kredi kullan çekini öde'"

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Başbakan Tatar "Sloganımız “ kredi kullan çekini öde”…Hedefimiz ihtiyaç duyan iş insanlarımızın 45 gün içinde kredi kullanarak çeklerini ve maaşlarını ödemesidir" dedi

"Sloganımız 'Kredi kullan çekini öde'"

Başbakan Ersin Tatar Sosyal Medyada yaptığı açıklamada kredi konusunda açıklamalarda bulundu.

Başbakan’ın açıklaması şöyle:

Değerli halkımız; Sloganımız “ kredi kullan çekini öde”…Hedefimiz ihtiyaç duyan iş insanlarımızın 45 gün içinde kredi kullanarak çeklerini ve maaşlarını ödemesidir.

A-Bunun için 1 milyar TL’lik bir kredi kaynağı oluşturduk Bu kredi % 9 faizle 6 ayı ödemesiz bir yıl vadeli olarak kullanılabilecektir.

B-Kalkınma Bankamız da iş insanlarımız için 50 milyon TL’lik bir kredi kaynağı sağlamıştır. Bu kredi imkanından 4 şekilde yararlanılabilecektir.
100 bin TL’ye kadar
101 bin -200 bin TL arası
201 bin -300 bin TL arası ve
301 bin -500 bin TL arası.
Bu dört paket de 6 ay ödemesiz 3 yıl vade içerecek.
C-Halk Bankası vasıtası ile de esnafımız 225 bin TL’ye kadar kredi kullanma şansına sahip oldu. Bu kredi de üç ayı ödemesiz olarak kullanılacak. 25 bin liraya kadar olan krediler % 4.5’tan 36 ay, 100 bin liraya kadar olanlar yine % 4.5’tan 60 ay iki kefille, 225 bin TL’ye kadar olanlar da yine % 4.5 faizden ipotekli 60 ay vadeli olarak kullanılabilecektir…’

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