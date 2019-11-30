Siyasi tartışmalar Meclis’in verimliliğinden çalıyor

HP Milletvekili Jale Refik Rogers, siyasi popülizmin fazla, samimiyetin az olduğunu söyledi ve “Maalesef ülkemizde enerjinin çoğu siyaset yapmaya gidiyor ve bu Meclis’in veriminden çalıyor” dedi

Halkın Partisi (HP) Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, Meclis AB Komitesi üyesi olduğuna işaret ederek, önemli yasalar üzerine yapılan çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Rogers katıldığı programda, komite çalışmaları ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin, esaslı yasaların geldiği ve başlık olarak oldukça geniş bir komite olduğunu ifade eden Rogers, teşkilat yasaları, belediyeler, dernekler, odalarla ve sağlıkla ilgili yasaların hepsinin idari komiteye geldiğini söyledi

Rogers, “Maalesef AB Komitesinde hazır gelen yasaların tersine, İdari Komiteye gelen yasalar geçirmeye hazır gelmiyor. Birçok sıkıntı olabiliyor. Komitede çalışanlar olarak bizler çoğu zaman kendimizi yasayı yazmaya mesai harcarken buluyoruz. Komite Başkanı olarak da bunun sorumluluğunu omuzlarımda hissediyorum.” dedi.

Hükümetin geçiş döneminde yeni kabineyi uyardıklarını ve komitenin gündeminde olan yasaların geri çekilmemesiyle ilgili de görüş ortaya koyduklarını belirten Rogers, şöyle devam etti:

“Komite gündeminde birçok önemli yasa vardı ve bu yasaların geçirilmesi önemliydi. Şimdi ivediliği olan Ruh Sağlığı yasasıyla uğraşıyoruz. Geçen hükümet döneminde Bakanlar Kurulu aracılığıyla Meclis’e gönderildi. Yaz dönemini o yasayı çalışarak geçirdik. Yazın genel kurul tatile girer ama komiteler çalışmalarını sürdürür. Hala daha aynı yasa için enerji harcıyoruz. Bunun nedeni, yasanın içeriğinde ruh sağlığı uzmanlığı açısından yetersizlikler, hukuki yetersizlikler olması ve Meclis’e geldiğinde yeterli olgunluğa sahip olmaması.

Biz eğer bir yasaya uzun zaman harcarsak bu bizim diğer yasaları görüşeceğimiz zamandan çalmamız anlamına geliyor. Bu bir senede 20 yasa geçirmek yerine 10 yasa geçirmek demek. Bir plan ve program çerçevesinde çalışıyoruz. Hükümet olarak önemsediğimiz ve ülkede ciddi ihtiyaç olan yasalar var. Yasa koyucular olarak başladığımız yasaları bitirme sorumluluğumuz da var. Ruh Sağlığı Yasasını olgunlaştırıp bütçe döneminden hemen sonra oylanacak hale getirme hedefimiz var. Ruh Sağlığı Yasası artık belli bir kıvama geldiği için ben onu hukukçular ve uzmanlarla çalışıyorum, komitede görüşmüyoruz. Bu sürede de daha kısa olan yasaları geçirmeye ağırlık verdik.”

Meclis’teki çalışmaların geldiği noktayı aktaran HP Girne Milletvekili Rogers, “Maalesef ülkemizde enerjinin çoğu siyaset yapmaya gidiyor ve bunun Meclis’in veriminden çaldığını gözlemliyorum” dedi.

Siyasi popülizmin fazla, samimiyetin az olduğunu düşündüğünü ifade eden Rogers, Genel Kurul’daki tartışmaların da bu eksen üzerinde olduğunu görüp üzüldüğünü söyledi ve “Bu toplumun ihtiyacı olan bir sürü yasa, icraat var, önceliğimiz bunlar olmalı.” İfadelerini kullandı.

Meclis’te yasa çalışmalarını hızlandırmak açısından bir sistem değişikliğine de ihtiyaç olduğunu söyleyen Rogers, yasaların milletvekillerinin bulunduğu komiteye gelmeden önce ya hukukçuların ve akademisyenlerin olduğu bir yasa reform komitesinde veya daha önce üst düzey görevlerde bulunmuş, şu an görev almamış bürokratların katkı koyacağı bir komitede çalışılmasının meclis komite çalışmalarını hızlandırmak açısından önemli bir adım olabileceğini söyledi.

Rogers “Bu yöntem vakitten kazanılması anlamına gelir, bizim de bir sistem değişikliği yapmamız şart” dedi.

“KAMU REFORMU ÇOK ÖNEMLİ AMA TEK BAŞINA SİHİRLİ DEĞNEK DEĞİL, KAMUDAKİ TEŞKİLAT YASALARI DA ELE ALINMALI”

Halkın Partisi olarak kamu reformu yasasını çok önemsediklerini belirten Jale Refik Rogers, 2008’den beri tasarı halinde bulunan, kadük olmuş yasalardan biri olan kamu reformunun irade koyulup devamının getirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kamu reformunun alt sıralarda tutulduğu yönünde yapılan eleştirileri de haksız bulduğunu söyleyen Rogers, şu anda komite gündeminde ivediliği olan diğer yasaları görüştükleri için kamu reformuna başlayamadıklarını anlattı.

Hükümette yasanın ele alınmasına ilişkin bir uyumsuzluğun söz konusu olmadığının altını çizen Girne Milletvekili, “Hükümet protokolünde de yer alıyor. Kamu reformu gibi büyük yasalarda hükümet ve muhalefet birlikte ilerlerse, oy birliği varsa hızlı ilerleme olur. Bizim Halkın Partisi olarak duruşumuz nettir. Diğer yasalar biter bitmez kamu reformunun da ele alınacağını düşünüyorum. Üçlü kararnamenin daraltılması açısından kamu reformu çok önemlidir ancak yalnız başına sihirli bir değnek de değildir. Kamu reformuyla birlikte kamudaki teşkilat yasalarının da ele alınması gerekir ki, bu konuda ciddi eksiklikler var. Yapılması gereken çok iş var, hepsinin birlikte yürütülmesi gerekir” ifadesini kullandı.

“KAMU REFORMU YASASININ OLMAMASI KURUMSAL HAFIZAYA ZARAR VERİYOR”

“Kişisel menfaatlere dayalı yasa yapamayız. Toplumun genelini, toplumsal faydayı düşünmek zorundayız. Bence biz siyasilerin kriteri bunlar olduğu sürece doğru birdir” şeklinde sözlerini sürdüren HP Girne Milletvekili, kamu reformu yasası 10 sene önce geçmiş olsaydı, kamunun verimlilik açısından şu anda başka bir noktada olacağına inandığını anlattı.

Her hükümet değişimiyle kurumsal hafızanın kamuda ciddi zarar gördüğüne işaret eden Rogers, değişen her hükümetle tüm üst düzey yöneticilerin de değişmemesi gerektiğini belirtti

Rogers sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yasaların, projelerin sil baştan başlaması bununla ilgilidir. Her yeni gelen müdür ‘ben de bir bakayım’ diyor. Kamuda müdürlerin üçlü kararname ile değil, liyakatla ve sınavla bulunduğu mevkiye gelmesi, her yeni hükümetle değişmemesi, konulara hakim olması gerekir. Kamuda kurumsal hafızanın devamlılığı ancak böyle sağlanabilir. Bakan, müsteşar, danışmanlık kadrosu tabi ki o hükümetin siyasi görüşünü yansıtacak ama onun dışındakilerin çoğu teknik konular, siyasi görüşle ilgisi yok.”

“YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ TEŞKİLAT YASASI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ”

HP Girne Milletvekili, gündemlerinde ivediliği olan bir diğer yasanın Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Teşkilat Yasası olduğunu belirtti.

Rogers sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok uzun yıllardır konuşulan bir yasadır. Meclis’e gelen şeklinde içerik açısından bazı sıkıntıları var. Onları giderdikten sonra yürürlüğe girecek şekilde sonlandırmayı amaçlıyoruz. Ülkemizde hastanelerde çalışan sağlık personelinin kadrolarını tanımlayan bir yasa. Tıp çok hızlı ilerliyor, farklı teknik kadrolar, farklı uzmanlık alanları ekleniyor. Örneğin hastanede üç çocuk psikiyatristi var ama bu kişilerin teşkilat yasasında hala yeri yok. Paramedik personel, biyomedikal mühendislik gibi alanlar yasada yok. Tüm kadroların güncellenerek, teşkilat şemasında yer alması gerektiğine inanıyoruz. Çok önemsediğimiz bir yasa.”

