“Siyasi eşitliğin içini boşaltarak çözüm olamaz”

Cumhurbaşkanı Akıncı, doğalgaz kaynaklarına değinerek, “Rum tarafı yetkiyi ve doğal zenginlikleri paylaşmama ısrarını sürdürecekse, Kıbrıs’ta kalıcı bölünmenin sorumluluğunu da üstlenecektir” diye konuştu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorununa çözümün Birleşmiş Milletler çerçevesinde ve müzakerelerle elde edileceğinden hemen herkesin hemfikir olduğunu söyleyerek, hem BM çerçevesinde olmanın hem de BM parametrelerini dışlamanın mümkün olmadığını kaydetti. Akıncı, “Biz bugün siyasi eşitliğe, kararlara etkin katılıma dört elle sarılabiliyorsak, bunların artık kayıt altında BM parametresi haline gelmiş olmalarındandır” ifadelerini kullandı.

KKTC’nin tanınmış bir devlet statüsüne ulaşmasını öngören şıkların kulağa hoş gelse de görünür gelecekte böyle bir gelişme beklemenin gerçekçi olup olmadığını sorgulayan Akıncı, “Cumhurbaşkanı olarak Azerbaycan’a, Kazakistan’a bile gidemediğimiz, Türkiye’nin takımları ile dostluk maçı bile yapamadığımız bir ortamda bunlar ne yazık ki gerçekleşmesi mümkün olmayacak beklentilerdir. Bunları yeni politika olarak masaya koyduğunuzda, sizi bekleyen daha büyük bir yalnızlaşmadır. O zaman çıkmazın tek sorumlusu olarak da tarihe geçmeye aday olursunuz” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, doğalgaz kaynaklarına da değinerek, “Rum tarafı yetkiyi ve doğal zenginlikleri paylaşmama ısrarını sürdürecekse, Kıbrıs’ta kalıcı bölünmenin sorumluluğunu da üstlenecektir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, iç ve dış konuları değerlendirerek, 2019 yılının, Kıbrıs Türk toplumu ve Rum toplumu ve adadaki diğer tüm topluluklarla dünya insanlığı için barış ve huzur dolu bir gelecek inşasında ileriye doğru adımların atılabileceği bir yıl olmasını diledi.

“TEK GAİLEMİZ GENÇ KUŞAKLARIMIZI BELİRSİZLİK KAYGISI TAŞIMAYACAKLARI, BARIŞ VE HUZUR İÇİNDE BİR GELECEĞE TAŞIYABİLMEK”

Akıncı, özellikle son zamanlarda, yürütülmekte olan çalışmaları da dikkate alarak, sık sık demeç vermediğini belirterek, “Bu durum, söyleyecek sözümüz olmadığından değildir. Bu çerçevede sürekli konuşanlara, yanlış yersiz eleştirilerde bulunanlara, hatta bunu amacını aşan boyutlara taşıyanlara da tanık oluyoruz. Bunlara büyük bir sabırla tahammül ediyoruz. Çünkü tek gailemiz genç kuşaklarımızı belirsizlik kaygısı taşımayacakları, barış ve huzur içinde bir geleceğe taşıyabilmektir” dedi.

Çözüm için gayretli davranan, öneriler geliştiren ve akıp giden zamanı gaile edinenin bir tek Kıbrıslı Türk toplumu olduğunu ifade eden Akıncı, “Bunun temel nedeninin statükodan en çok mağdur olan tarafın bizim toplumumuz oluşudur” dedi.

Federal çözümün olmazsa olmazı olan siyasi eşitliğin içini boşaltarak, çözüme ulaşmanın söz konusu olamayacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tarafların üzerinde mutabık kalabilecekleri, birbirlerine dayatma yapmadan elde edebilecekleri bir sonucun ancak çözüm olarak nitelendirilebileceğine vurgu yaptı.

Kıbrıslı Türk toplumunun, hoşgörülü, farklı fikre saygılı, şiddeti siyaset aracı olarak görmeyen bir toplum olduğunu vurgulayan Akıncı, “Kıbrıslı Türk toplumu, Atatürk’ün ‘Yurtta barış, dünyada barış ilkesini’ özümsemiş, Kıbrıs sorununa çözüm arayışının yanında kendi iç barışına da özen göstermiş bir halktır. Yine Atatürk’ün laiklik ilkesine dört elle sarılmış, dini devlet işlerinden ayrı tutmasını becermiş bir toplumdur. Kıbrıslı Türkler bu çok değerli hasletlerine her zaman sahip çıkmalı; Kıbrıslı Türklerin bu özelliklerine de herkes saygı duymalıdır” dedi.

“MAKUL VE YAPICI TAVRIMIZI TEMEL HAKLARIMIZI KORUMA KARARLILIĞI İÇİNDE SÜRDÜRDÜK”

Kıbrıs sorunu açısından da 2018 yılının çözüm için verimli bir yıl olmadığını söyleyen Akıncı, yıl içerisinde Rum Lider Nikos Anastasiadis’le nisan ve ekim aylarında iki kez görüştüklerini belirtti.

Akıncı, şöyle devam etti:

“Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldik. Yine Guterres’in geçici danışman olarak görevlendirdiği Jane Lute ile Temmuz, Ekim ve Aralık aylarında 3 kez Kıbrıs’a yaptığı ziyaretler çerçevesinde çalışmalar yaptık. Kıbrıs Türk halkının bana verdiği yetki uyarınca tüm bu temaslarda çözüm hedefi doğrultusunda makul ve yapıcı tavrımızı temel haklarımızı koruma kararlılığı içinde sürdürdük. Şu anda yürütülmekte olan çaba adına ‘Terms of Reference’ denilen, referans kavramlarını, tüm tarafların kabul edebileceği bir çerçevede ortaya çıkarabilmek çabasıdır.”

“AMACINI AŞAN ELEŞTİRİLER”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tek gailesinin genç kuşakları belirsizlik kaygısı taşımayacakları, barış ve huzur içinde bir geleceğe taşıyabilmek olduğunu vurguladı.

Akıncı, sözlerine şöyle devam etti:

“Sevgili yurttaşlarım, geldiğimiz noktada, bazı hususların çok iyi anlaşılması artık zorunluluk arz etmektedir. Benim bulunduğum konum itibarıyla söylediğim her sözün, yazdığım her kelimenin, özellikle Kıbrıs sorunu bağlamında ve toplumumuzun geleceği açısından önemli yansımaları olabileceğini unutmamak gerekiyor. Bundan dolayıdır ki özellikle son zamanlarda, yürütülmekte olan çalışmaları da dikkate alarak, sık sık demeç vermemekteyim. Bu durum, söyleyecek sözümüz olmadığından değildir. Bu çerçevede sürekli konuşanlara yanlış yersiz eleştirilerde bulunanlara hatta bunu amacını aşan boyutlara taşıyanlara da tanık oluyoruz. Bunlara büyük bir sabırla tahammül ediyoruz. Çünkü tek gailemiz genç kuşaklarımızı belirsizlik kaygısı taşımayacakları, barış ve huzur içinde bir geleceğe taşıyabilmektir. Kuşkusuz bu sadece bizlerin çabalarıyla olumlu sonuca ulaşamaz. Üzülerek ifade etmek zorundayım ki, çözüm için gayretli davranan, öneriler geliştiren ve akıp giden zamanı gaile edinen bir tek Kıbrıslı Türk toplumudur. Bunun temel nedeni de mevcut durumdan yani statükodan en çok mağdur olan tarafın bizim toplumumuz oluşudur. Bulunacak bir çözümün nasıl bir çözüm olabileceği konusunda da birçok spekülasyon yapılmaktadır. Bu konuda da sizlere söylemek istediklerim vardır.”

“HEM BM ÇERÇEVESİNDE OLMAK, HEM DE YILLAR İÇİNDE OLUŞMUŞ BM PARAMETRELERİNİ DIŞLAMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Çözümün Birleşmiş Milletler çerçevesinde ve müzakerelerle elde edileceği konusunda hemen herkesin hemfikir olduğunu, bunun dışında iddia sahibi olanın bulunmadığını söyleyen Akıncı, “Hem Birleşmiş Milletler çerçevesinde olmak, hem de yıllar içinde oluşmuş Birleşmiş Milletler parametrelerini dışlamak mümkün değildir. Biz bugün siyasi eşitliğe, kararlara etkin katılıma dört elle sarılabiliyorsak, bunların artık kayıt altında Birleşmiş Milletler parametresi haline gelmiş olmalarındandır” dedi.

Akıncı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Çözüm müzakere edilerek elde edilebileceğine göre ‘neyi müzakere edeceğiz’ sorusunun cevabı da açıktır. Tarafların üzerinde mutabık kalabilecekleri birbirlerine dayatma yapmadan elde edebilecekleri bir sonuç ancak çözüm olarak nitelendirilebilir. Kıbrıslı Türkleri azınlık yapacak üniter bir devlet yapısına evet diyecek olanımız var mıdır? Bunu sormak bile abestir. İkinci soru ise şudur. İki ayrı egemen devlet, ya da bunların oluşturacağı konfederasyon veya Avrupa Birliği’nin içinde iki ayrı devletin varlığını kabul eden bir Rum tarafı, ya da üçüncü bir taraf var mıdır? Bu şıkların her biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmış bir devlet statüsüne ulaşmasını öngörmektedir. Kulağa hoş gelse de görünür gelecekte böyle bir gelişme beklemek gerçekçi midir? Cumhurbaşkanı olarak Azerbaycan’a, Kazakistan’a bile gidemediğimiz, Türkiye’nin takımları ile dostluk maçı bile yapamadığımız bir ortamda bunlar ne yazık ki gerçekleşmesi mümkün olmayacak beklentilerdir. Bunları yeni politika olarak masaya koyduğunuzda sizi bekleyen daha büyük bir yalnızlaşmadır. O zaman çıkmazın tek sorumlusu olarak da tarihe geçmeye aday olursunuz. Değerli kardeşlerim, ben kendi payıma, içinden çıktığım toplum adına, sizler adına tarih sayfalarına böyle geçmeye razı değilim.”

“FEDERAL ÇÖZÜMÜN OLMAZSA OLMAZI OLAN SİYASİ EŞİTLİĞİN İÇİNİ BOŞALTARAK ÇÖZÜME ULAŞMAK SÖZ KONUSU OLAMAZ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler parametrelerine ve geçmiş mutabakatlara bağlı kalarak süreci, eğer mümkün olursa, sonuca götürmek yönünde çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Akıncı, şöyle devam etti:

“Rum tarafı yetkiyi ve doğal zenginlikleri paylaşmama ısrarını sürdürecekse, Kıbrıs’ta kalıcı bölünmenin sorumluluğunu da üstlenecektir. Bu noktada Rum liderliğinin -eğer içini doldurmaya niyetleri varsa ve zamana oynama taktiği değilse- gevşek federasyon, veya desentralizasyon yani iki kurucu devletin yetkilerinin artırılacağı bir federasyon yapılanmasını da -daha önce defalarca açıkladığım gibi- görüşmeye açık olacağımız tabiidir. Bu konuda biz rahatız; çünkü Merkezi Hükümetin yetkilerinin artırılmasında ısrarlı davranan Rum tarafıydı. Şimdi bunun yanlış olduğunu idrak edip, kurucu devletlerin daha yetkili olmasını istiyorlarsa, bizim bunu reddetmemize bir neden yoktur. Ancak konu bu değildir. Asıl sorun merkezi hükümete kalacak olan yetkiler çerçevesinde kararların nasıl alınacağı meselesidir. Bu konuda kararların, basit çoğunlukla yani Rum çoğunluğu tarafından alınmasını yani Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini ve kararlara etkin katılımını bertaraf etmek istiyorlar. Hiç kuşku yok ki bunu onaylamak mümkün değildir. Bu konuda var olan mutabakatlar ve Birleşmiş Milletler parametrelerine rağmen federal çözümün olmazsa olmazı olan siyasi eşitliğin içini boşaltarak çözüme ulaşmak söz konusu olamaz”

“DERİNYA VE APLIÇ KAPILARININ AÇILMASI İSE HİÇ KUŞKUSUZ OLUMLU BİR GELİŞME OLMUŞTUR”

Cumhurbaşkanı Akıncı, 2018 yılında Derinya ve Aplıç kapılarının açılmasının olumlu bir gelişme olduğunu söyleyerek, “Bu konuda Kıbrıs Türk tarafı olarak ortaya koyduğumuz irade başından beri ortadaydı. İçimizdeki bazı çevreler inanmasa da ve sürekli olarak kapıların iradesizlik nedeniyle açılmayacağını iddia etseler de gerçekte ayak sürüyenlerin diğer toplumda bazı çevreler olduğu da yaşanarak görülmüştür” dedi.

Her iki kapının da açılmış olmasının olumlu olduğunu kaydeden Akıncı, her iki taraftaki bölge halkına yararlı sonuçlar doğuracağına inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, önümüzdeki dönemde cep telefonlarının her iki tarafta da çalışır olması ve elektrik şebekelerinin kalıcı olarak birbirine bağlanması konusundaki Rum tarafından kaynaklanan engellerin aşılarak bu önlemlerin de hayata geçmesi temennisinde bulundu.

“HİÇBİR SONUÇ TOPLUMLARIN SAHİPLİĞİ OLMADAN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLAMAZ”

Hiçbir sonucun toplumların sahipliği olmadan sürdürülebilir olamayacağını kaydeden Akıncı, “O nedenle, sürecin yakından izlenmesi ve sivil toplum örgütleri başta olmak üzere her iki tarafta da toplumların duyarlılıklarının ve sahiplenme duygularının artırılması zorunludur diye düşünüyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 2019 yılının, Kıbrıs Türk toplumu ve Rum toplumu ve adadaki diğer tüm topluluklar ile dünya insanlığı için barış ve huzur dolu bir gelecek inşasında ileriye doğru adımların atılabileceği bir yıl olmasını temenni ederek, herkese sağlık ve mutluluklar diledi.