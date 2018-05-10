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"Sertoğlu'na desteğim devam etmektedir"

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"Sertoğlu'na desteğim devam etmektedir"
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3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu yaptığı basın açıklamasıyla kızı Gencay Eroğlu'nun adaylığı ile ilgili değerlendirmede bulunarak "UBP ve UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Sayın Hasan Sertoğlu'na desteğim devam etmektedir.Duruşumda hiç bir değişiklik yoktur..." dedi

3. Cumhurbaşkanı, Ulusal Birlik Partisi Onursal Başkanı Sayın Dr. Derviş Eroğlu'nun, Gencay Eroğlu'nun DP'den Lefkoşa Belediye Başkan adayı olması ile ilgili açıklaması şöyledir:

"Basında yer alan haberlerden sonra, Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Serdar Denktaş dün sabah beni arayarak Gencay Eroğlu'nu Lefkoşa Belediye Başkan adayı yapacaklarını belirtti. Ben de Sayın Serdar Denktaş'a, siyasi konumumun belli olduğunu ve bu adaylığa "evet" demeyeceğimi açıkça ifade ettim. UBP'nin 23 yıl Genel Başkanlığı'nı yaptım ve halen Ulusal Birlik Partisi'nin Onursal Başkanıyım. UBP ve UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Sayın Hasan Sertoğlu'na desteğim devam etmektedir.Duruşumda hiç bir değişiklik yoktur. Bu vesile ile bir kez daha halkımıza en derin sevgi ve saygılarımı sunuyor, 24 Haziran Yerel Yönetim Organları seçimlerinin ülkemiz için güzel sonuçlar doğurmasını diliyorum."

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