"Sektörler yeni yaşam tarzı belirlenerek açılacak"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, koronavirüs nedeniyle kapalı olan sektörlerin açılması konusunda belli kriterlerin aranacağını, sektörlerin yeni yaşam tarzı belirlenerek açılacağını söyledi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “Covid 19 salgını ve önlemlerin değerlendirilmesi” gündemli toplantıda, muhalefetin ardından Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay konuştu.

Özersay, durumun genel anlamda ciddi olduğu konusunda bir şüpheleri olmadığını, Meclis kürsüsünden ciddiyet çağrısı yapılmasını anlamadığını belirtti.

Özersay, krizi yönetme çabası içinde olduklarını vurgulayarak, kriz yönetiminin toplumda güven yaratması gerektiğini söylerken, toplumda endişe ve kaygıyı artıracak söylemlerden kaçınmak gerektiğini ifade etti.

Bir krizin iyi veya kötü yönetilmesinin sübjektif değerlendirmeler olduğunu kaydeden Özersay, ilk günden beri açık olan ve görevlerini yerine getiren kamu kurumları olduğunu, Sağlık Bakanlığı’nın hangi kurumun nasıl çalışması gerektiği konusundaki çalışması uyarınca hizmetlerin verildiğini anlattı.

Özersay, özel sektörün açılmasından önce belli kriterlerin aranacağının zaten söylendiğini, bunların da şu anda belirlendiğini, yeni yaşam tarzı belirlenerek sektörlerin açılacağını söyledi.

“Kriter belirlenmedi” eleştirilerini anlamadığını kaydeden Kudret Özersay, pandemi hastanesi konusundaki açıklamaların Sağlık Bakanı’nca yapıldığını belirtti.

Özersay, koronavirüsle mücadelede dünyada da henüz sınanmış, doğru bir çözüm yolu olmadığını kaydederek, ülkelerin planlarını revize etmek zorunda kaldığına işaret etti.

“KÖTÜ YÖNETİLMİŞ BİR KRİZ GÖRMEK İSTİYORSAK BİRLEŞİK KRALLIK’A BAKMAK LAZIM”

Bu ana kadar Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bir planla hareket ettiklerini dile getiren Kudret Özersay, “Şu ana kadar kötü yönetilmiş bir kriz görmek istiyorsak, en azından başlangıçta bu hastalığı ciddiye almayan Birleşik Krallık’a dönüp bakmamız lazım. İspanya’nın ve İtalya’nın da durumu ortadadır” dedi.

Adil değerlendirme yapılmasını isteyen Özersay, hükümetin krizle ilgili tedbirlerinde bazı tereddütleri, eksikleri ve yanlışları olduğunu ama bunun nedenlerine de bakmak gerektiğini söyledi.

Dünyada örneği olmayan bir krizle karşı karşıya kaldıklarını, birçok şeyi hesaplayamayacakları bir kriz yaşlandığını, hiçbirinin tanımadığı bir krizle karşı karşıya olunduğunu anlatan Özsersay, “Eksiğimiz ve hatamız oldu ama eksikte ve hatada ısrarcı olmadık” dedi.

“BU VİRÜSÜ BİRBİRİNİZLE KAVGA ETMEK VEYA SİYASİ PUAN KAZANMAK İÇİN FIRSAT OLARAK KULLANMAYIN”

Özersay, sözlerini, “Bugün Dünya Bankası Genel Direktörünün söylediği şu cümleler önemli: Bu virüsü birbirinizle kavga etmek veya siyasi puan kazanmak için fırsat olarak kullanmayın. Bu tehlikeli bir yaklaşım olur. Ateşle oynamak olur. Dünya Bankası direktörünün bu sözü önemlidir” diyerek tamamladı.