Seçimin ertelenmesi için görüş birliği

Siyasi partiler, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi konusunda görüş birliğine vardı. Bugün cumhurbaşkanlığında yeniden bir araya gelinerek değerlendirme yapılacak

Başbakanlık’ta dün yapılan ve Mecliste temsil edilen siyasi partilerin başkan veya temsilcilerinin hazır bulunduğu ‘Seçimin Ertelenmesi Zirvesi’nde seçimin ertelenmesi noktasında mutabakata ulaşılırken, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 6 ay ile bir yıl arasında bir süre ile ötelenmesi konusunda anlaşma sağlandı.

Seçimin 6 ay ertelenmesi durumunda Ekim ayına denk geleceği ve bu sürecin bütçe çalışmalarına denk geleceğinden yine seçimin zor olacağının ifade edildiği görüşlerin de bulunduğu toplantı sonrasında, seçimin en az 6 ay ertelenmesi ve tarihin bugün Cumhurbaşkanlığı’nda yapılacak toplantı sonunda netleştirilmesi için anlaşıldığı ifade edildi.

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Meclis’teki siyasi parti liderleriyle biraraya geldi. Tatar, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, koronavirüsle ilgili gelişmelerden dolayı cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sürecin öngörülemez olduğunu, önemli olanın halkın sağlığı olduğunu, ve seçimin ertelenmesi konusunda siyasi parti liderleri arasında bir görüş birliği bulunduğunu ifade etti. Tatar, toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile de telefonda istişare ettiklerini ve bugün14:00’te cumhurbaşkanlığında yeniden biraraya gelinerek değerlendirme yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi. Tatar bugünkü toplantıda konunun anayasal ve hukuki boyutunun da ele alınacağını kaydetti.

Öte yandan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşmesinin ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı’yla da görüştüğünü aktardı.

Aday olacağını beyan eden kişilerle konuşma ihtiyacı hissettiğini belirten Özersay, “Hepimiz bu ülkeyi seviyoruz. Seçimin ertelenmesi gerektiği bence aşikardır. Tüm temaslarımdan ilk izlenimim bu seçimin erteleneceği yönündedir. Dün akşamdan (önceki akşam) itibaren bir inisiyatif alma ihtiyacı hissettim. Önemli olan ülkenin yararını esas alıp siyaseti bir kenara koyup gerçekçi davranmaktır.” dedi

Seçimin ertelenmesi için normal şartlarda anayasada sadece genel seçimlerin ertelenmesine ilişkin açık hüküm olduğunu ancak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesine ilişkin açık hüküm olmadığını anlatan Kudret Özersay, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bu nedenle dünyadaki başka örneklere bakmak gerekebilir. Kıbrıs Rum tarafı daha önce zaruret hali doktrini ilkesinden hareketle anayasada bir değişikliğe gitmeksizin şartlar nedeniyle bazı hükümlerin uygulanmasını askıya almış, bazı hükümleri daha farklı uygulama yoluna gitmiştir. Zaruret hali denen prensip kendi kuralları içinde doğru uygulanır ve istismar yolu açılmazsa kullanılabilir. KKTC anayasasında açık bir hüküm olmamasına rağmen bir zaruret durumu gerekçe gösterilerek Meclis’in karar alması yoluna gidebileceğini düşünüyorum. Önce belirlememiz gereken seçimin ertelenmesi konusunda fikir birliğidir. Benim hissiyatım olabileceği yönündedir. Gördüğüm kadarıyla siyaseti bir kenara koyma noktasında birlikte hareket edeceğiz.”