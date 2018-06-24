banner107
Hitler'in çatal bıçak takımı satıldı
Hitler'in çatal bıçak takımı satıldı
21 0
Kamyon dehşeti
Kamyon dehşeti
177 0
Yenicamililer, şampiyonluğu kutladı
Yenicamililer, şampiyonluğu kutladı
115 0
Binatlı Tombola Geceleri, Güzelyurt akşamlarına renk katıyor
Binatlı Tombola Geceleri, Güzelyurt akşamlarına renk katıyor
112 0
Üniversite sınavı öncesi bunlara dikkat edin
Üniversite sınavı öncesi bunlara dikkat edin
73 0
Genel kurul belirsizlik getirdi
Genel kurul belirsizlik getirdi
138 0
Hisar duvarlarına asılarak durdu
Hisar duvarlarına asılarak durdu
276 0
BTM Play off maçları 23 Haziran'da başlayacak
BTM Play off maçları 23 Haziran'da başlayacak
173 0
banner82
banner147

Seçime katılım oranını yüzde 71.41

banner27

Seçime katılım oranını yüzde 71.41
banner137

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde oy verme işlemi sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) saat 18.00 itibarıyla ülke genelinde seçime katılım oranını yüzde 71.41 olarak açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu’ndan alınan bilgiye göre, seçime katılım oranları 18.00 itibarıyla şöyle:
“Lefkoşa’da yüzde 58.55, Gazimağusa’da 70.68, Girne’de 68.6, Güzelyurt’ta 71.9, İskele’de 77.73 ve Lefke’de 81.”
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, sandıkların açılmasıyla oy pusulalarının seçim türüne göre ayrılacağını, önce belediye başkanlığı oy pusulasını sayılacağını, YSK 33 cetveline işlendikten sonra YSK 32’lerin doldurulacağını ve sonuçların YSK’ya telefon ve internet (viber) üzerinden aktarılacağını söyledi. Şefik, 28 belediye başkanının en geç bu akşam 21.00’e kadar açıklanacağını belirtti.
Şefik, diğer sonuçların sabaha kadar açıklanacağını da ifade etti.
Seçime katılımla ilgili de değerlendirme yapan Şefik, “Lefkoşa haricinde iyi” dedi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.