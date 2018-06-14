Seçim Yasası Değişmeli

7 Ocak’taki erken genel seçimde 190 bin 553 olan seçmen sayısı, 191 bin 153’e ulaştı. Buna göre 24 Haziran’da, 7 Ocak’a göre 600 yeni seçmen oy kullanma hakkı kazanmış oldu

600 yeni seçmen

7 Ocak’taki erken genel seçimde 190 bin 553 olan seçmen sayısı, bu seçimde 191 bin 153’e ulaştı. Buna göre 24 Haziran’da, 7 Ocak’a göre 600 yeni seçmen oy kullanma hakkı kazanmış oldu

Belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyelerinin seçileceği 24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi için geri sayım sürerken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da seçim için hazırlıklarını tamamlamak üzere…

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, seçim hazırlıklarında sona doğru gidildiğini, şu ana dek bir sorunla karşılaşmadıklarını ve seçim sürecinin geçmişe nazaran sakin geçtiğini söyledi.

Seçmenleri 24 Haziran Pazar günü oy kullanmaya çağıran Şefik, belediye başkanlığı seçimlerini kazananları, sandıkların kapanmasından birkaç saat sonra, diğer sonuçların ise pazartesi sabah erken saatlerde açıklanmasının planlandığını ifade etti.

KKTC’de 191 bin 153 kayıtlı seçmenin 734 sandıkta oy kullanacağı 24 Haziran’daki yerel seçimde, 28 belediye başkanlığı için 111 aday yarışacak. Ayrıca 1092 belediye meclis üyesi adayı arasından 280’i, 425 muhtar adayı arasından 184’ü ve 1043 ihtiyar heyeti üyesi adayı arasından 596’sı seçilecek.

Bazı köylerde ve mahallelerdeki muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri ise seçilmesi gereken sayı kadar veya daha az aday olduğu için seçilmiş sayıldı. Bu durumdaki yerlerde seçim yapılmayacak. Muhtarlık seçiminde aday olan 54 kişi ve ihtiyar heyeti üyeliği seçiminde aday olan 356 kişi, seçilmiş ilan edildi.

Belediyeler ve meclis üyelikleri yanında muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyelerinin de belirleneceği seçim için yüzlerce çeşit oy pusulası basıldı.

Seçmenler, bağlı oldukları seçim bölgesindeki belediye başkanları, meclis üyelikleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri için oy kullanacaklar.

Belediye başkanlığı ve muhtarlık seçiminde, oy pusulasında, tercih edilecek isim için ayrılan alana mühür vurularak oy verilecek. İhtiyar heyeti üyeleri için ise kalemle işaret konularak 4 adaya oy verilmesi gerekiyor.

Seçmenler, belediye meclis üyeleri için üç farklı yöntemle oy verebilecek: “Mühür, mühür artı tercih veya karma”. Seçmenler, belediye meclis üyelerinde tercih edeceği partinin adayları için sadece evet mühürü vurarak işlemini tamamlayabileceği gibi mühür artı tercih yolunu da kullanabilecek. Bu durumda, o belediyedeki meclis üyesi sayısının yarısına tercih belirtilmesi gerekiyor.

Belediye meclis üyeliklerinde üçüncü oy verme yöntemi olarak kullanılabilecek karma oyda ise seçmen, değişik partilerden veya bağımsız belediye meclis üyesi adayları arasından en çok o belediye için seçilecek meclis üyesi sayısı kadar, en az ise yarısı kadar adaya işaret koyabilecek. Örneğin 24 meclis üyesi bulunan Lefkoşa Türk Belediyesi için oy kullanacak bir seçmen, en az iki partinin adayları arasından veya bir partinin adayları arasından ve bağımsız adaylar arasından en az 12, en fazla 24 adaya oy verebilecek.

734 SANDIK

24 Haziran yerel seçiminde 191 bin 153 seçmen 08.00-18.00 saatleri arasında Lefkoşa’da 226, Gazimağusa’da 186, Girne’de 157, Güzelyurt’ta 54, İskele’de 82 ve Lefke’de 29 olmak üzere toplam 734 sandıkta oy kullanabilecek.

Seçmenlerin 60 bin 938’i Lefkoşa, 48 bin 331’i Gazimağusa, 40 bin 584’ü Girne, 14 bin 699’u Güzelyurt, 19 bin 830’u İskele ve 6 bin 771’i de Lefke ilçesinde kayıtlı.

Seçim günü, her sandıkta üçer olmak üzere toplam 2 bin 202 sandık görevlisi de çalışacak.

7 Ocak’taki erken genel seçimde 190 bin 553 olan seçmen sayısı, 18 yaşını doldurup seçmen hakkı kazananların eklenmesi, ölenlerin isimlerinin çıkarılması ve yapılan düzeltmelerin ardından 191 bin 153’e ulaştı. Buna göre 24 Haziran’da, 7 Ocak’a göre 600 yeni seçmen oy kullanma hakkı kazanmış oldu.

İLÇELERE GÖRE ADAYLAR

Lefkoşa ilçesindeki belediyeler için 17, Mağusa’da 40, Girne’de 20, Güzelyurt’ta 3, İskele’de 28 ve Lefke’de de 3 başkan adayı var.

Meclis üyelikleri için adayların ilçelere göre dağılımı şöyle: Lefkoşa 268, Gazimağusa 358, Girne 211, Güzelyurt 45, İskele 170, Lefke 40.

Muhtar adaylarının 117’si Lefkoşa, 130’u Gazimağusa, 99’u Girne, 40’ı Güzelyurt, 115’i İskele ve 24’ü de Lefke ilçesinden.

İhtiyar heyeti üyelikleri için adayların ilçelere göre sayısal dağılımı ise şöyle: Lefkoşa 245, Gazimağusa 261, Girne 234, Güzelyurt 91, İskele 167 ve Lefke 45.