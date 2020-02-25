Seçim yasakları pazar gün başlıyor

Cumhurbaşkanlığı seçimi süreci ve seçim yasakları 1 Mart Pazar günü başlıyor.



TAK muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 26 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için açıkladığı takvim uyarınca, seçim yasaklarını da Cuma günü duyurması bekleniyor.

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı, UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçim tarihinin 26 Nisan olmasında uzlaştıklarını söyledi. Hasioğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte aynı gün Anayasa değişikliği için referanduma gidilmesinin de gündemde olduğunu ifade etti.

Komitenin gündemindeki öneride seçim için farklı tarih öngörüldüğünü ancak buna uyulmamasında uzlaştıklarını kaydeden Hasiopoğlu, anayasa değişiklikleriyle ilgili çalışmalarının sürdüğünü, mart başında netleşeceğini söyledi.

Komitenin gündemindeki Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi, Yüksek Mahkeme yargıçlarının, Başsavcı, Başsavcı Yardımcısı ve Başsavcı Yardımcısı Muavinlerinin emeklilik yaşını yükseltmeyi; Yüksek Mahkeme Yargıçlarının sayısını artırmayı, Anayasa Mahkemesi’ne bazı uyuşmazlıkları karara bağlama yetkisi vermeyi öngörüyor.



26 NİSAN SEÇİM TAKVİMİ

Kıbrıs Türk halkının Cumhurbaşkanı seçmek üzere 1974’ten sonra 10’uncu kez sandığa gideceği 26 Nisan seçimleri için YSK hazırlıklarını sürdürüyor.

YSK’nın açıkladığı 26 Nisan Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin takvimine göre, seçim takvimiyle birlikte seçim yasakları 1 Mart Pazar günü başlayacak.

YSK’nın duyurduğu seçim takvimine göre 1 Mart’ta seçim süreci başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı’na aday göstermek isteyen siyasi partiler, 17 Mart’a kadar adaylarını saptamak zorunda.

20 Mart’ta adaylar YSK’ya resmi başvurularını yapacak ve aynı gün YSK tarafından geçici olarak ilan edilecek.

Sandık seçmen listelerinin askıya alınmasının son günü 22 Mart. Sandık seçmen listeleri 7 gün askıda kalacak.

YSK, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak adayları 29 Mart’ta kesinleştirecek ve aynı gün, oy pusulalarının düzenlenmesi için adaylar arasında yapılacak ad çekme, YSK tarafından duyurulacak.

Kesinleşen adaylar 30 Mart’ta ilan edilecek ve aynı gün YSK huzurunda, oy pusulalarının düzenlenmesi ve duvar ilanları için ad çekme işlemi yapılacak.



SEÇİM PROPAGANDASI 31 MART’TA BAŞLAYACAK

Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik propaganda dönemi 31 Mart’ta başlayacak.

Siyasi partiler ile bağımsız adaylar, BRT’de propaganda yapmak için YSK’ya en geç 5 Nisan’a kadar dilekçe verecek.

6 Nisan, sandık seçmen listelerinin tamamlanmasının son günü.

Seçimlerle ilgili kamuoyu yoklaması ve araştırmalarının yayımlanmasının son günü 11 Nisan. Bu tarihten sonra kamuoyu yoklaması ve araştırması sonucu yayımlanamayacak.

Seçmen kartlarının dağıtılmasının son günü 23 Nisan.

Propaganda süresinin 25 Nisan’da tamamlanacağı Cumhurbaşkanlığı seçiminde, oy verme günü 26 Nisan…



CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 5 YILDA BİR YAPILIYOR

KKTC Anayasası’na göre Cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yılda bir yapılıyor. Son seçim 19 Nisan 2015’te yapılmış ve 5’i bağımsız 7 aday yarışmıştı.

Anayasanın 99. maddesine göre Cumhurbaşkanı seçilebilmek için seçimde kullanılan geçerli oyların yüzde 50’sinden bir fazlasını almak gerektiği ve birinci turda adaylardan hiçbiri bu oy oranına ulaşamadığı için, 26 Nisan 2015’te seçimin ikinci turunda, ilk turda en çok oyu alan adaylar Derviş Eroğlu ve Mustafa Akıncı yarışmış ve sandıktan yüzde 60.50 oyla Akıncı çıkmıştı.

Son Cumhurbaşkanlığı seçimine katılım oranı yüzde 64.12 olmuştu.



ADAYLIĞINI AÇIKLAYAN 5 KİŞİ VAR

Bu yıl 26 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde bugüne dek adaylığını resmen açıklamış 5 kişi bulunuyor.

Halen Cumhurbaşkanı olan Mustafa Akıncı ve HP Genel Başkanlığını bırakarak adaylığın açıklayan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay bağımsız adaylar olarak, CTP Genel Başkan Tufan Erhürman, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da partilerinin adayı olarak seçim yarışında yer alacak.

