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Seçim süreci ilerliyor

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Seçim süreci ilerliyor
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Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran’daki yerel seçimde adayların oy pusulası ve propaganda konuşma sıralamasının pazartesi günü çekilecek kurayla belirleneceğini duyurdu.
Sıralamalar pazartesi günü  saat 12.00’de YSK’da siyasal partilerin, bağımsız adayların veya temsilcilerinin önünde ad çekerek saptanacak.
YSK’nın konuyla ilgili duyurusu şöyle:  “24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde, değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 52(1)(B), 95. ve 96. maddeleri uyarınca, tümseçim bölgelerinde geçerli olacak belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinde siyasal partilerin oy pusulasındaki yazılış sırası ile Bayrak Radyo ve Televizyonu’nda yapacakları propagandakonuşmalarının yayın sırası, bağımsız aday bulunan seçim bölgelerinde bağımsız adayların, oy pusulasındaki yazılış sırası; muhtarlık seçimlerinde de seçim çevresindeki adayların oy pusulasındaki yazılış sırası, Yüksek Seçim Kurulu tarafından 4 Haziran 2018 Pazartesi günü saat 12.00’de siyasal partilerin, bağımsız adayların veya temsilcilerinin önünde ad çekilerek saptanacaktır"
 

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