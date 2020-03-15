"Şartlar değişirse sokağa çıkma yasağı da olur"

Özersay, “Eğer şartlar değişirse tabi ki önümüzdeki günler sokağa çıkma yasağı da olur, vatandaşlarımız haricinde ülkeye girişler de yasaklanabilir ama şu anki kararlar mevcut şartlar çerçevesinde alındı”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, koronavirüsle ilgili tedbirleri ülke şartlarının gerektirdiği oranda, adım adım ve kademeli olarak yürürlüğe koyduklarını kaydederek “Sakiniz, temkinliyiz, eğer şartlar değişirse yeni tedbirleri de alacağız” dedi.

Bakanlar Kurulu’nda alınan kararları açıklayan Özersay, ülkedeki mevcut durumla ilgili de değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Özersay, “Mecbur olmadıkça evinizden çıkmayın” çağrısını yineledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Kudret Özersay, “Seçimlerin ertelenmesi de dahil olmak üzere her şeye açığım. Herhangi bir zamanda, hatta en erken zamanda bunun değerlendirilmesinin de yararlı olacağını düşünüyorum. Seçimin gerçekten bir önemi kalmamıştır. İçinde bulunduğumuz durum ülkenin geleceğiyle, toplumun sağlığı ile çocuklarımızın, insanlarımızın hayatıyla ilgilidir. Seçimin benim açımdan zerre kadar önemi yoktur” dedi.

“EĞER ŞARTLAR DEĞİŞİRSE”

Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlara ilişkin de Özersay, KKTC’ye girişleri önemli ölçüde sınırladıklarını, bu konuda sınırlama getirilen ülke sayısının 71’e ulaştığını belirtti.

Özersay, “Eğer şartlar değişirse tabi ki önümüzdeki günler sokağa çıkma yasağı da olur, vatandaşlarımız haricinde ülkeye girişler de yasaklanabilir ama şu anki kararlar mevcut şartlar çerçevesinde alındı” şeklinde konuştu.

Kudret Özersay, ülkedeki 6 vakadan 2’sinin KKTC vatandaşı olduğunu hatırlattı.

Özersay, vakanın ilk görüldüğü Alman turist ile daha sonra test sonucu pozitif çıkan eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

MARKETLERDEKİ YOĞUNLUK

Ülkedeki marketlerde, süpermarketlerde dün itibarıyla görülen yoğunluğun azaldığını da belirten Özersay, “Normalleşme yavaş yavaş başladı” değerlendirmesinde bulundu.

POLİS MÜDAHALESİ….

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün itibarıyla polisin çeşitli ihlallere müdahaleye başladığını belirterek, bir spor etkinliği çerçevesinde sokakta yürümek isteyenlere polisin bir aşamadan sonra müdahale ettiğini kaydetti.

Özersay, “Bu gibi durumları polise ihbar etme yükümlülüğü hepimizdedir” dedi.