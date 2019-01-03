Saray'da yılın ilk toplantısı tamamalandı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümet ortağı partilerin başkanlarıyla bir araya geldi.

Akıncı’nın hükümet ortağı partilerin yetkilileriyle rutin toplantıları çerçevesindeki görüşme, saat 10.00’da başladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile hükümeti oluşturan dört partinin başkanları, yeni yılın ilk toplantısında Kıbrıs sorunu ağırlıklı bir görüşme yaptı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, hükümet ortağı parti başkanları olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşmelerinde Kıbrıs sorununun geleceği ve BM’nin bundan sonra ne şekilde hareket edeceği konusunu ele aldıklarını açıkladı.

Özersay, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yönetim ve zenginliği paylaşma konusundaki isteksizliğiyle ilgili hangi noktada olunduğunu da konuştuklarını söyledi.

Hükümet ortağı partilerin başkanlarıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün yaklaşık 1 saat 45 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın hükümet ortağı partilerin yetkilileriyle rutin toplantıları kapsamındaki yılın ilk görüşmesine CTP Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman; HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay; TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit; DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş katıldı.

Toplantı sonrasında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay basına açıklama yaptı.

SÜRECİN GİDİŞATI DEĞERLENDİRİLDİ

Özersay, görüşmede Cumhurbaşkanı Akıncı’nın kendilerini BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’la gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili olarak detaylı şekilde bilgilendirdiğini kaydetti ve bu bilgilendirmenin ardından hangi konuların ele alındığı, sürecin nereye doğru gittiği ve olasılıklarla ilgili bir değerlendirme yaptıklarını söyledi.

“HAREKET TARZI BELİRLEMEYE ÇALIŞTIK”

Hükümet ortakları olarak kendi görüşlerini de Cumhurbaşkanı Akıncı’ya aktardıklarını ve bu görüşleri ele aldıklarını ifade eden Özersay, bundan sonrasına ilişkin olarak bir hareket tarzı belirlemeye çalıştıklarını da söyledi.

Doğal gaz konusunda son dönemde yaşanan gelişmeleri de Cumhurbaşkanı’yla değerlendirdiklerini belirten Özersay, görüşlerini paylaştıklarını, Cumhurbaşkanı’nın da kendi değerlendirmelerini aktardığını ifade etti.

“KARAR YOK AMA VERİMLİ BİR GÖRÜŞME OLDU”

Özersay, önümüzdeki dönemle ilgili bu karşılıklı görüş alışverişi ertesinde “şu karar alındı” şeklide bir şey söyleyebilecek durumda olmadığını ancak verimli bir görüş alışverişi olduğunu söyleyebileceğini kaydetti.

İKİ TOPLUMLU KOMİTELER İÇİN

Özersay, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren iki toplumlu komitelerin görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisindeki konularda hükümet olarak kendilerinin yapabileceği ya da yapması gereken şeylerle ilgili değerlendirmelerde de bulunduklarını kaydetti.

Kudret Özersay, “Hükümetin atması gereken bazı adımların söz konusu olduğu Teknik Komite çalışmalarının bazılarını da ele aldık ve bir uyum sağlanması için istişarelerde bulunduk” dedi.