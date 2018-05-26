Sandık Seçmen listelerine itiraz ve başvurular bugün sona eriyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri ile ilgili olarak hazırlanan ve 20 Mayıs’ta

askıya alınan sandık seçmen listelerine başvuru ve itiraz süresinin bugün saat 19.00’da dolacağını hatırlattı.

YSK duyurusunda, sandık seçmen listelerine asılı bulundukları süre içerisinde başvuruda bulunanların isimlerinin, 28 Mayıs’ta Resmi Gazete’de ilan edileceği bildirildi.

Sandık seçmen listelerine yapılan itirazlar;

Lefkoşa İlçe Seçim Kurulunda,

29 Mayıs 2018 tarihinde saat 10.00’dan itibaren;

Gazimağusa İlçe Seçim Kurulunda,

29 Mayıs 2018 tarihinde saat 10.00’dan itibaren;

Girne İlçe Seçim Kurulunda,

29 Mayıs 2018 tarihinde saat 11.00’den itibaren;

Güzelyurt İlçe Seçim Kurulunda,

29 Mayıs 2018 tarihinde saat 11.00’den itibaren;

İskele İlçe Seçim Kurulunda,

29 Mayıs 2018 tarihinde saat 11.00’den itibaren;

Lefke İlçe Seçim Kurulunda,(Güzelyurt Kaza Mahkemesi Binasında)

30 Mayıs 2018 tarihinde saat 10.00’dan itibaren görüşülecek.

Sandık seçmen listelerine yapılan başvurular ve başvurulara yapılan itirazlar ise ;

Lefkoşa İlçe Seçim Kurulunda,

29 Mayıs 2018 tarihinde saat 15.00’den itibaren;

Gazimağusa İlçe Seçim Kurulunda,

29 Mayıs 2018 tarihinde saat 16.00’dan itibaren;

Girne İlçe Seçim Kurulunda,

29 Mayıs 2018 tarihinde saat 13.00’den itibaren;

Güzelyurt İlçe Seçim Kurulunda,

29 Mayıs 2018 tarihinde saat 14.00’den itibaren;

İskele İlçe Seçim Kurulunda,

29 Mayıs 2018 tarihinde saat 15.00’den itibaren;

Lefke İlçe Seçim Kurulunda, (Güzelyurt Kaza Mahkemesi Binasında)

30 Mayıs 2018 tarihinde saat 13.00’den itibaren; görüşülecek.