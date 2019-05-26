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Sandık çıkış anketine göre Kızılyürek kazandı

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Kıbrıslı Türklerin % 6,93’ünün oy kullandığı seçimde, toplam katılım oranı %42,8. Seçmen listesine kayıtlı Kıbrıslı Türkler’in 5.604’ü oy kullanırken, 286.602 Kıbrıslı Rum sandık başına giderek oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, AKEL adayı Niyazi Kızılyürek kazandı

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Sandık çıkış anketine göre Kızılyürek kazandı
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Resmi olmayan sonuçlara göre Kıbrıslı Türklerin de aralarında bulunduğu 72 adayın yarıştığı AP seçiminde iddialı isim Niyazi Kızılyürek Avrupa Parlamentosu’ndaki 6 sandalyeden birinin sahibi oldu.

Saat 18:00 itibariyle sandıklar kapandı.

Kıbrıslıtürklerin 5.604’ü oy kullanırken Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kontrolü altında olan bölgelerde ikamet eden toplam 286.602 Kıbrıslırum, Kıbrıslıtürk ve diğer Avrupa Birliği vatandaşları oy kullandı.

Sandık çıkış anketine göre AKEL adayı Niyazi Kızılyürek ilk sıradan kazanıyor.

Resmi açıklama şöyle:

Genel Seçim Kurulu Başkanı Sn. Kipros Kiprianu, oy verme işleminin, gerek Kıbrıs Cumhuriyetinde gerekse yurtdışındaki seçim merkezlerinde normal olarak Kıbrıs saatiyle saat 18.00’de sona erdiğini ve sandık başkanlarının nezaretinde oyların tasnifi ve sayımına başlandığını açıkladı.

Mevcut bilgilere göre, seçim kütüklerine kayıtlı olan seçmenlerin %42,8’inin oy kullanmış olduğu tahmin ediliyor.

Daha önceki seçimlerde oy kullanma oranı ve seçim sayımına göre elde edilen yüzdelik oranı şu şekildedir:

Avrupa Parlamentosu Seçimleri

2019

 Avrupa Parlamentosu Seçimleri

2014

 Milletvekili

Seçimleri2016

 Cumhurbaşkanlığı

Seçimleri

 2018
Lefkoşa: %49,2 41,97% 65,50% 72,23%
Limasol: %44,2 45,57% 66,09% 70,38%
Mağusa: %48,3 34,33% 67,14% 72,57%
Larnaka: %50,1 47,98% 67,94% 72,38%
Baf: %48,3 48,08% 72,31% 73,77%
Yurtdışı: %62,5 56,92% 62,97% 70,95%
Kıbrıslıtürkler için Özel Seçim Merkezleri: %6,93 3,19% –––– ––––
 

Toplam:

  

%42,8

  

43,97%

  

66,74%

  

71,88%

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