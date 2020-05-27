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"Sakın umutsuzluğa kapılmayın bu zor günler geçecek”

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Girne açık pazarını ziyaret eden Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay “Pazar yeri eskisi kadar kalabalık değil ama giderek daha da iyi olacak. Sakın umutsuzluğa kapılmayın bu zor günler geçecek” dedi

"Sakın umutsuzluğa kapılmayın bu zor günler geçecek”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay geçtiğimiz hafta bazı sıkıntılar nedeniyle aktif olarak çalışmaya başlayamayan Girne açık pazarını ziyaret ederek vatandaşlar, üreticiler ve esnafla bir araya geldi. Pazarda alış-veriş de yapan Özersay sürekli bu ve benzeri yerleri ziyaret ederek halkın içinde olduklarını ve toplumun nabzını tutmaya çalıştıklarını vurgulayarak “Pazar yeri eskisi kadar kalabalık değil ama giderek daha da iyi olacak. Sakın umutsuzluğa kapılmayın bu zor günler geçecek” dedi. Sosyal medyada konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımında Hükümetin de yakında piyasada yeniden hareketlenmenin olması için bazı adımlar atacağını vurgulayan Başbakan Yardımcısı Özersay “birbirimize destek olacağız ve bu zor günleri de atlatacağız” ifadelerini kullandı.

Kudret Özersay’a Girne açık pazarını ziyareti sırasında Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, Girne milletvekilleri Jale Refik Rogers ile Erek Çağatay, Lefkoşa milletvekili Gülşah Manavoğlu, HP Girne İlçe Başkanı Ahmet Tokatlıoğlu ve bazı ilçe yöneticileri de eşlik etti.

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