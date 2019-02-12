Şahali, kuraklık tazminatlarının ne zaman ödeneceğini açıkladı

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meclisi'nde “Üretimin Sorunları” konusunda yaptığı güncel konuşmada, Meclisin geç açılmasını eleştirerek, Meclisin saatinde açılması konusundaki talebini dile getirdi.

Üreticinin feryat içinde olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, hükümet kanadının ise bu insanları sabırlı olma konusunda bir şekilde ikna ettiklerini söyledi.

Sorunların devam ettiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, bu sorunların bir şekilde geçiştirildiğini ve geldiğimiz bu aşamada sürecin tıkandığını ileri sürdü.

2019 yılında süt fiyatları konusunda ne yapılacağını soran Çavuşoğlu, süt üreticilerine uygulanan kotanın 2 tona çıkarıldığını, süt üreticilerine 2 tondan 4 tona, 4 tondan 6 tona ve sonrasına verilecek desteğin farklı olduğunu, bu desteğin hesaplanmasında sıkıntılar olduğunu kaydetti.

Mevcut şartlarda üreticinin devam etmesinin mümkün olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, giderlerin yükseltilmemesi yönündeki uyarılarının dikkate alınmadığını, bu gidişle Mart ayında sütün hükümetin elinde kalacağını söyledi.

Çavuşoğlu, kaşar ve hellime ihracat teşvik priminin yükseltilmesi gerektiğine de değinerek, Doğrudan Gelir Desteklerinin Şubat ayında hala açıklanmamış olmasını da eleştirdi.

Çavuşoğlu, küçükbaş hayvan alımından TÜK vazgeçtiyse bunun açıklanması gerektiğine işaret etti.

ŞAHALİ

Çavuşoğlu’nun eleştirilerini yanıtlayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de, Çavuşoğlu’nun konuşmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Şahali, 2018 yılı kuraklık ödemesinin tamamının, 25 Şubatla başlayan hafta içerisinde olacağını açıkladı.

Aniden yapıldığı söylenen protokolün yapılmasının gerekçesinin, yüzde 30 civarındaki değer kaybı olduğuna dikkat çeken Şahali, protokolün olağanüstü koşullarda üreticinin hayatını idame ettirebilmesi için imzalandığını aktardı.

Şahali, fiyatlarda meydana gelen değişikliklere ve protokolün içeriğine de değinerek, görevi devraldıklarında 1.32 TL’den satılması gereken arpanın 77 kuruştan satılmasının nedeninin hayvancıyı desteklemek olduğunu ancak dövizdeki artışla 1.79 kuruşa çıkarılan arpa fiyatının TÜK’ün hayatını idame ettirebilmesi için olduğunu kaydetti.

Süt fiyatlarına değinen Şahali, dövizin ve fiyatların dengelenmesi üzerine de fiyatların yeniden düzenlendiğine işaret ederek, 2 tona kadar süt veren işletmelerin 800 TL’ye kadar destek alabileceklerini söyledi.

Şahali, işletmelerin performanslarına bağlı desteklerinin de azaltıldığını, yapılan düzenlemenin de bundan ibaret olduğunu söyleyerek, yapılan diğer fiyat düzenlemeleri hakkında da bilgi verdi.

Şahali, devletin sınırsız kaynakları varmış gibi davranılamayacağını bunu da kimsenin beklememesi gerektiğini belirterek, standardın altında bir hayvan kesimi veya girişi olmadığını, kimsenin de destek alamadığı için sütünü başka bir işletmeye devretmediğini vurguladı.

Yapılan düzenlemelerle TÜK’ün ürün yelpazesinin geliştirildiğini ve TÜK’e yüklenen temel misyonun geliştirileceğini ifade eden Şahali, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için girişimlerinin kesintisiz bir şekilde süreceğini kaydetti.

Küçükbaş hayvancılığı gerçekten bir uğraş olarak ele alanların desteklenmesini amaç edindiklerini belirten Bakan Şahali, doğrudan gelir desteği konusunda da muhataplarıyla henüz mutabık kalamadıklarını, ancak çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Satışı gerçekleştirilen tüm sütlerin ödemesinin garanti altında olduğuna işaret eden Şahali, bu konuda kimsenin endişe etmemesi gerektiğini ifade etti.