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“Sağda birliktelik bizim de gönlümüzden geçiyor”

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YDP, Cumhurbaşkanlığı seçimi ‘çatı adayı’ konusunu görüşmek için UBP’yi ziyaret etti. UBP Başkanı, Başbakan Tatar, “Önümüzde 3 aylık bir süre var. Çeşitli gelişmeler olabilir. Sağda birliktelik bizim de gönlümüzden geçen” dedi

“Sağda birliktelik bizim de gönlümüzden geçiyor”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Nisan 2020’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ‘çatı adayı’ konusunu görüşmek için UBP’yi ziyaret etti.
YDP yetkilileri bu çerçevede ilk olarak Ulusal Birlik Partisi’ni ziyaret etti.
Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ziyarette yaptığı konuşmada, 1 yıl önce kendi adaylarıyla seçime girme kararı aldıklarını açıkladıklarını ancak sağdaki bölünmüşlüğü göz önünde bulundurarak bir çatı adayı ortaya çıkarma çağrısı yaptıklarını anımsattı.
Bu çağrılarını somut hale getirmek amacıyla UBP’yi ziyaret etme ihtiyacı hissettiklerini kaydeden Arıklı, bu ilk ziyaretin ardından gerekmesi durumunda DP ve HP’ye de gideceklerini söyledi. 
UBP’nin milletvekili sayısı ve oy oranı ile sağın amiral gemisi konumunda olduğunu kaydeden Arıklı, bu mutabakat projesinin önemli olduğunu ifade etti. 
Arıklı, Başbakan Ersin Tatar’ın dün İstanbul’da cepleri dolu yeni mesajlarla geldiğini ve bu mesajları ilk ağızdan dinleyeceklerini belirtti.
TATAR
Başbakan Ersin Tatar da siyasi sürecin gerekliliği olarak bu tür görüşmelerin önemli olduğunu belirterek, görüş alışverişi için zamanlamanın doğru olduğunu söyledi.
Tatar, “Önümüzde 3 aylık bir süre var. Çeşitli gelişmeler olabilir. Sağda birliktelik bizim de gönlümüzden geçen“ dedi.
Görüşmenin ardından açıklama yapan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, istişarelerde bulunduklarını ve alınan görüşleri parti yetkili organları ile değerlendireceklerini ifade ederek, bir yol haritası çizeceklerini söyledi.

Arıklı, yetkili kurulların kararına göre diğer siyasi partilerle de görüşmeyi düşündüklerini kaydederek, yapılacak değerlendirmeler sonrasında açıklama yapacaklarını belirtti.

Başbakan Ersin Tatar da, görüş alışverişinde bulunduklarını ve mevcut süreci değerlendirdiklerini ifade ederek, her partinin kendi yetkili kurullarında değerlendirmelerini yapacağını söyledi.

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