“Sadeli'nin oyu derinlemesine irdelenmeli”

LTB Başkanı Harmancı, bağımsız olarak seçime giren ve üç bin 247 oy alan Çetin Sadeli konusunun derinlemesine incelenmesi gerektiğini vurguladı

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, “Yiyenler gidecek, hepimiz yiyeceğiz” sloganıyla bağımsız olarak seçime giren ve küçümsenmeyecek bir oy alan Çetin Sadeli konusunun derinlemesine incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Mehmet Harmancı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı yorum şöyle:

“Herkes dalgasını geçiyor tiye alıyor ama, Çetin Sadeli konusu hem sosyolojik açıdan hem de siyasal açıdan derinlemesine irdelenmelidir.

Çetin Sadeli'nin aldığı oy siyasetin utancıdır, Kıbrıs Türk Federe Devletinden itibaren kurulmuş düzene bu düzene yol verenlere bu sistemi yenmeyi başaramayan temizlere, temizleyemeyip düzene yama olanlara ithaf edilmiş bir sonuçtur. Sosyolojik açıdan da artık umutsuzluğun, böyle geldi böyle giderin toplum tarafından da azımsanmayacak oranda kanıksanmasıdır.

Bunu yenmenin yolu var mıdır ? Hala vardır.

Bir nevi kamikaze hükümeti...

Kendi ölümünü de göze alarak her türlü yolsuzluğu arsızlığı haksız nemalanmaya karşı hesap sormayı göze alabilecek bir yapıyı oluşturabilmek...

Bir de aç kalırız ama bunları yaparız denilebilmelidir.”

SADELİ’DEN HARMANCI’YA CEVAP

Öte yandan Çetin Sadeli, Harmancı’ya cevap verdi. Harmancı’nın, “Çetin Sadeli’nin aldığı oy siyasetin utancıdır” sözleri üzerine kendine has uslübuyla cevap veren Sadeli, Harmancı’nın açıklamalarını hoşgörüyle karşıladığını kaydetti.

Sadeli “Geçen gün açıkladık Haziran’da Belediye Başkanı adayı olabilirik diye, 934 kişi da beğendi. Herhalde Mehmet Harmancı Bey ondan rahatsız oldu. Bişey değil bizim herkese karşı hoşgörümüz vardır. Gorkma” dedi.

“Yiyenler gidecek, hepimiz yiyeceğiz” sloganıyla reklam filmi hazırlayan Çetin Sadeli, 3 bin 247 oy alarak rekor kırmıştı.

Sadeli, seçim propagandası süresince “Ben seçildikten sonra tüm yiyenler benim liderliğimde toplanacak, iktidara geleceğiz, hep birlikte yiyeceğiz" demişti