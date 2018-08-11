Eğitim Bakanı Özyiğit, okullarda zorunlu olmaktan çıkarılan din dersleri konusunun hükümet ortakları arasına farklılık koymak ve çatışma yaratmak amacıyla öne çıkarıldığını söyledi ve ekledi: “Buradan rüya görmeye devam etsinler”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, eğitimde yapılan çalışmalara değindi, din dersleri konusunun eğitimin içerisinde bir damla olduğunu vurguladı.

Din dersleri konusunda eğitimin içinde çok küçük bir bölümün konuşulduğunu belirten Özyiğit, bunun, eğitimin geniş alanı içerisinde bir damla olduğunu söyledi.

Özyiğit, bu konunun, pireyi deve ederek, hükümet ortakları arasına farklılık koymak ve çatışma alanı yaratmak amacıyla öne çıkarıldığını anlatarak, “buradan rüya görmeye devam etsinler” dedi. Din dersinin, seçmeli olmasının, bugüne kadar doğru dürüst işlenmeyen ve tartışma konusu olan din dersine itibar kazandırmak amacıyla yapıldığını vurgulayan Özyiğit, ilkokullardaki zorunlu derslerin devam edeceğini, ortaokullarda zorunlu ve seçmeli; lisede de seçmeli din dersi verildiğini aktardı.

Yapılanın ortaokulda da din dersi seçmeliye geçilebilinir mi yönünde bir çalışma olduğunu kaydeden Özyiğit, yapılmak istenen ile sevgi saygı ve hoşgörü ortamını yeniden canlandırmak için uğraş verdiklerini aktardı.

Özyiğit, farklılıkların çatışma değil zenginlik olduğu olgusunun geliştirilmesi gerektiğini aktardı.

Ombudsman’ın geçen yıl bakanlığa ilettiği raporda zorunlu din dersi olmaması gerektiği yönünde bildirimi bulunduğunu ancak geçmişte bunun dikkate alınmadığını ifade eden Özyiğit, kendilerinin raporlar ışığında çalışma yaptıklarını söyledi. Türkiye eğitim bakanlığının da bu konuda çalışma yürüttüğünü anımsatan Özyitiğ, hükümet programında yer alan ilgili maddeyi okuyarak, bunun programda yer aldığını ifade etti.

Bugüne kadar raporların ve hükümet programlarının uygulanmaması nedeniyle bu aşamaya gelindiğini belirten Özyiğit, alınan karar, yayınlanan rapor ve verilen sözlerle bağlantılı olarak çalışmalarını yürüttüklerini vurguladı….

Özyiğit, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın “TDP hükümetten gitsin biz hükümete destek veririz” açıklamasını da değerlendirerek, bu yaklaşımın komik olduğunu söyledi.

Arıklı’nın UBP’deki heyecana katılarak nasıl hükümete gelebilirim düşüncesinde olduğunu anlatan Özyiğit, burada yaşayan ve bu ülkeyi artık vatan bilen herkesin kendisi için muteber olduğunu belirtti. Özyiğit, tüm kitleleri kucaklayarak yollarına devam edeceklerini söyledi.

Türkiye’den eğitim katkısı kesildi yönündeki iddiaları da değerlendiren Özyiğit, hükümet olarak bütçeyi hazır bulduklarını, üzerinde çok fazla rötuş yapamadan geçirdiklerini aktardı. Bütçenin yerel gelirler ve Türkiye’den gelen katkı olmak suretiyle iki geliri bulunduğunu aktaran Özyiğit, kitap basımı için ayrılan kalemde, bütçe içerisinde azaltmaya gidildiğini, bunu araştırdıklarını ve yeniden söz konusu miktarın bütçeye eklendiğini söyledi. Özyiğit, kitap basımı konusunda bir sıkıntı kalmadığını açıkladı. Okul yapımı konusunda çok fazla bir bütçe bulunmadığını ancak tüm ilgili tarafların bir araya gelerek güzel bir dayanışmayla okulların yapılacağını ifade eden Özyiğit, yeni ders yılına yetiştiremeseler bile en kısa sürede bunun yapılacağını aktardı.