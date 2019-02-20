"Rumlar, Türklerle gücü, yönetimi ve ekonomiyi paylaşmak istemiyor"

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Şimdi ise neyi müzakere edeceğimize karar vermeden bir daha müzakereye başlamayalım dedik. Ama bu konuda da ilelebet bekleyecek değiliz. Rum tarafı artık Türk tarafı ile bir şeyleri paylaşmak istemiyorsa biz de ona göre adımlarımızı atarız" diyerek Rum tarafının Türklerle gücü, yönetimi ve ekonomiyi paylaşmak istemediğini belirtti

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Fatih gemisinin Alanya açıklarında sondaj yaptığını hatırlattı ve bunu Kıbrıs'ın güneyine kaydıracaklarını; bugünlerde gelecek olan ikinci platformumu da Kıbrıs’ın güneyine kaydırarak sondaja başlayacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Kıbrıs’la ilgili müzakere sürecinde 2017’de bir başarı elde edemediklerini de kaydetti ve Rum tarafının Türklerle gücü, yönetimi ve ekonomiyi paylaşmak istemediğini belirtti.

“NEYİ MÜZAKERE EDECEĞİMİZE KARAR VERMEDEN BİR DAHA BAŞLAMAYALIM DEDİK”

Çavuşoğlu, Bodrum Deniz Ticaret Odası'nda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada "Şimdi ise neyi müzakere edeceğimize karar vermeden bir daha müzakereye başlamayalım dedik. Ama bu konuda da ilelebet bekleyecek değiliz. Rum tarafı artık Türk tarafı ile bir şeyleri paylaşmak istemiyorsa biz de ona göre adımlarımızı atarız." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Kıbrıs etrafındaki doğalgaz rezervleri konusunda kendilerinin ısrarlı bir şekilde"Bunu tek taraflı yapmayın Kıbrıs Türk halkının haklarını garanti altına aldıktan sonra yapın" demelerine rağmen sondaja başladıklarına işaret etti.

Çavuşoğlu, "Bizim de Fatih gemimiz var. Alanya açıklarında sondaj yapıyor. Bunu Kıbrıs'ın güneyine kaydırıyoruz. Bugünlerde gelecek olan ikinci platformumuzu da o bölgeye kaydırarak sondaja başlayacağız. Barbaros Hayrettin Paşa gemisi bunun ön hazırlıklarını yapıyor. Tespit edilen yerlerde isabetli bir şekilde bu sondaj çalışmalarını yapalım." dedi.