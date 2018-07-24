"Rum tarafı, kendisini adanın tek sahibi olarak görmekten vazgeçmeli"

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk tarafı ve Kıbrıs Türk halkı olarak hep adil kalıcı çözümden ve müzakereden yana olduklarını ancak Kıbrıs Türk halkına adil davranılmadığını, ambargo ve izolasyonların devam ettiğine işaret ederek, Rum tarafının, kendisini adanın tek sahibi olarak görmekten vazgeçmesini istedi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin geçici vizyonla görevlendirdiği Jane Holl Lute’un gelişinin, müzakerelerin yeniden başladığı şeklinde yorumlanmaması gerektiğine, bu ziyaretin, Genel Sekreterin son değerlendirmesi ışığında nabız yoklamaya yönelik olduğuna işaret etti.

Akıncı, dün akşam KKTC’ye gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile son gelişmeler yanında Lute ile gerçekleştirdikleri görüşmeyi de değerlendirme fırsatı bulduklarını belirterek, “Adil çözümden tüm tarafların kazançlı çıkacağı düşüncesiyle hep olumlu adımlar attık. Bundan vazgeçecek değiliz, yeter ki karşılıksız kalmasın” dedi.

Yunanistan’da dünden beri süren ve can kayıplarına neden olan yangından duyduğu üzüntüyü de dile getiren Akıncı, yangının kısa sürede kontrol altına alınmasını dileyerek “Acılarını halkım adına paylaşıyor, acil şifalar diliyorum” dedi.

ÇAVUŞOĞLU: “ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜN NEDENİ RUMLARIN, KIBRISLI TÜRKLERİ AZINLIK GÖRMESİ”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, KKTC ile TC arasındaki bağların nasıl güçlendirileceği, iş birliğinin daha da artırılabileceğini değerlendirdiklerini belirterek, adada adil ve kalıcı çözümden yana yapıcı tutumlarının sürdüğünü vurguladı.

Müzakerelerin Crans Montana’da da sonucuz kalmasının nedeninin Rum tarafının Kıbrıslı Türkleri azınlık görmesi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Adada her iki halkın da eşit olduğu gerçeği değişmedi, değişmeyecek” dedi.

Çavuşoğlu, Türk tarafı ve Kıbrıs Türk halkı olarak hep adil kalıcı çözümden ve müzakereden yana olduklarını ancak Kıbrıs Türk halkına adil davranılmadığını, ambargo ve izolasyonların devam ettiğine işaret ederek, Rum tarafının, kendisini adanın tek sahibi olarak görmekten vazgeçmesini istedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hidrokarbon konusunda tavırlarının bundan sonra farklı olacağını tüm dünyaya ilan ettiklerini belirterek “Kıbrıs Türk halkının hakkını kimseye yedirmeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantı sona erdi.

Akıncı ve Çavuşoğlu, toplantının ardından ortak açıklama yaptı.