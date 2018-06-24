Resmi olmayan sonuçlara göre belediyelerde kazananlar belli oldu

Resmi olmayan sonuçlara göre 28 belediyeden 27 belediye başkanının kazanmasının kesinleştiği bildirilirken, sadece Güzelyurt'ta at başı giden bir yarış olduğu bildirildi.Güzelyurt'ta ise Mahmut Özçınar'ın Osman Bican'dan yaklaşık 100 oy farkla önde olduğu bildirildi.
Resmi olmayan sonuçlara göre belediyelerde kazanan kişiler şöyle:
Lefkoşa Belediyesi: Mehmet Harmancı
Girne Belediyesi: Nidai Güngördü
Gazimağusa Belediyesi: İsmail Arter
İskele Belediyesi: Hasan Sadıkoğlu
Lefke Belediyesi: Aziz Kaya
Çatalköy Belediyesi: Mehmet Hulusioğlu
Gönyeli Belediyesi: Ahmet Benli
Lapta Belediyesi: Mustafa Aktuğ
Değirmenlik Belediyesi: Ali Karavezirler
Dikmen Belediyesi: Yüksel Çelebi
Yeni Boğaziçi Belediyesi: Mustafa Zurnacılar
Geçitkale Belediyesi: Hasan Öztaş
Akdoğan Belediyesi: Ahmet Latif
İnönü Belediyesi: Ali Öncü
Tatlısu Belediyesi: Hayri Orçan
Serdarlı Belediyesi: Halil Kasım
Esentepe Belediyesi: Cemal Erdoğan
Akıncılar Belediyesi: Hasan Barbaros
Vadili Belediyesi: Mehmet Adahan
Alsancak Belediyesi: Fırat Ataser
Beyarmudu Belediyesi: İlker Edip
Büyükkonuk Belediyesi: Ahmet Sennaroğlu
Paşaköy Belediyesi: Habil Tülücü
Mehmetçik Belediyesi: Cemil Sarıçizmeli
Yeni Erenköy Belediyesi: Emrah Yeşilırmak