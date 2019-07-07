“Reformlar son derece önemli”

Günübirlik ziyaret için KKTC’ye gelen TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, reformların önemli bir açılım olduğunu belirtti ve hükümet programında da son derece iddialı açılımlar olduğunu gördüğünü söyledi

Günübirlik ziyaret için dün KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersin Tatar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başbakanlık’ta saat 12.30 civarlarında gerçekleştirilen görüşmede TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs ziyaretlerinin gündeminin ekonomi olduğunu kaydetti. Oktay, Kıbrıs’ın gelişmesi, kalkınması konusunda Türkiye ile iş birliği, özellikle iş insanlarının bir araya geldiği ekonomi konferansı ve öğleden sonra gerçekleştirilecek KKTC Yatırım Danışma Konseyi III. Toplantısı’nın hem Türkiye hem de KKTC için güzel bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Hem bu fırsatı değerlendirmek hem de yeni kurulan hükümet için Başbakan Tatar’ı tebrik etmek istediklerini dile getiren Oktay, “İnşallah yepyeni bir başlangıç, hem KKTC hem de KKTC-TC ilişkileri açısından her açıdan güzel başlangıçlara vesile olacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.

“REFORMLAR ÖNEMLİ”

Reformların insanların beklediği son derece önemli bir açılım olduğunu belirten Oktay, hükümet programında da son derece iddialı açılımlar olduğunu gördüğünü söyledi ve bunların gerçekleştirilerek KKTC’deki yatırımcıların önünün açılmasını arzu etiklerini kaydetti.

Uzun sürekli hükümetlerin iş başında olması ve istikrarın önemli olduğunu da kaydeden Oktay, hidrokarbon kaynakları konusunun da çok daha dikkatli olunması gereken bir süreci beraberinde getirdiğini söyledi.

Oktay, hiçbir oyuna fırsat vermeden Kıbrıslı Türklerin haklarının sonuna kadar korunmasıyla alakalı olarak KKTC ve Türkiye’deki hükümetler arasındaki ilişkinin iyi bir şekilde devam etmesi gerektiğini de vurguladı.