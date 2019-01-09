UBP Genel Başkanı Tatar, olayla ilgili raporların yolun yapımında hata, ihmal olduğunu ortaya koyduğunu söyleyerek "burada ihmal hata eksiklik varsa sorumluluğu siyasi makamlar da paylaşmalı istifa etmelidir, bundan kaçamazsınız”dedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP), sel felaketinde 4 gencin yaşamını yitirdiği Ciklos'ta eylem yaparak, hükümeti sorumluluktan kaçmadan istifaya çağırdı.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, olayla ilgili raporların yolun yapımında hata, ihmal olduğunu ortaya koyduğunu söyleyerek "burada ihmal hata eksiklik varsa sorumluluğu siyasi makamlar da paylaşmalı istifa etmelidir, bundan kaçamazsınız”dedi.

Ulusal Birlik Partisi bugün saat 11.00'de Lefkoşa – Girne yolu Ciklos bölgesinde, 4 gencin yaşamını yitirmesi olayıyla ilgili eylem yaptı.

Eyleme UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, milletvekilleri ve partililer katıldı.

Eylemde, UBP’nin söz konusu olayla ilgili saptamaları ve hükümetin yaptığı “ihmalleri” paylaşıldı, "Rapor ortada istifa nerede", "hükümet istifa" pankartları açıldı.

TATAR

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar burada yaptığı açıklamada, UBP olarak 4 gencin yaşamını yitirdiği olayı hassasiyet ve duyarlılık içinde yakından takip ettiklerini belirterek, burada acı olaylar yaşandığını, acı üstüne de siyaset yapmadıklarını ancak mühendis odaları ile polis raporlarının ortaya çıkmasıyla birlikte burada zafiyet, aksaklık ve ihmal olduğunu gördüklerini söyledi.

Tatar, "burada ihmal hata eksiklik varsa sorumluluğu siyasi makamlar da paylaşmalı istifa etmelidir, bundan kaçamazsınız takdir kamuoyunundur, biz hassasiyetle bu konunun yakın takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

Bu konuda UBP milletvekili Ersan Saner'in konunun yakın takipçisi olduğunu ve tespitler ortaya çıkınca hassasiyeti ortaya koymak için bugün buraya geldiklerini ifade eden Tatar, "4 gencimizi kaybettik, böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için gerekli önlemler alınmalı, teknik olarak en detaylı şekilde çalışılmalı" dedi.

Ersan Saner de, 4 gencin kaybından derin üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, aileye başsağlığı ve sabır diledi.

“İNSAN HATASI, MÜHENDİSLİK HATASI…”

Saner, bu acı üzerinden politika yapmayacaklarını söylediklerini anımsatarak, ancak olayla ilgili rapor üzerine olayın nereden kaynaklandığının da ortaya çıktığını ve sebebinin insan hatası, mühendislik hatası sorunu olduğunun ortaya çıktığını vurguladı.

Bunu bugün Odanın da teyit ettiğini, derenin insan yapımı hatayla kapatıldığını ve suyun sele dönüştüğünü ifade eden Saner, bu konuda ulaştırma bakanının açıklamalarını eleştirdi.

Yolun bilimsel çalışmalardan uzak bir yol olduğunu ve bunu UBP'nin değil odanın mühendislerin söylediğini ifade eden Saner, proje ve hatalarla ilgili bilgi verdi, hükümetin “derhal” istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Saner, "4 can kaybedildi. Günü kurtarma adına adımlar atılıyor, konunun sıkı takipçisi olacağız, Başbakan gereğini yapıp istifa etmelidir. Sorumluluk, gündem şaşırtmak için projenin UBP döneminden olduğunu söylemek değil, eksik hatalı yapılan inşaat mühendislik mimarlık ve denetim görevini üstlenmektir" diye konuştu.

Saner, proje ile ilgili gerekli tedbirlerin inşaat aşamasında alındığına vurgu yaptı.

"BİZE GEÇMİŞTE DERS VEREN HUKUKÇULAR GEÇMİŞE İYİ BAKSIN, GEREĞİNİ YAPSIN, İHALEYE ÇIKSIN”

Soruları da yanıtlayan Tatar, Dome Otel ile ilgili bir soru üzerine, hükümetin "al gülüm ver gülüm hükümeti" olduğunu savunarak, Dome Otel konusunda da partizanlık yapıldığını, buna karşı olduklarını, ihalesiz aynı şirkete verilmesine karşı olduklarını belirterek, "bize geçmişte ders veren hukukçular geçmişe iyi baksın, gereğini yapsın, ihaleye çıksın" dedi.