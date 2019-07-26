Protokol önceki hükümet döneminden farklı değil

Başbakan Tatar, ekonomik protokolün önceki hükümetin tartıştığı protokolden çok da farklı olmadığını vurguladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar, olağan görüşme çerçevesinde dün saat 10.00’da Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından basına açıklama yapan Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile güzel bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını dile getirdi.

Türkiye ile imzalanan mali protokol konusundaki bir soru üzerine Tatar, önceki günkü basın toplantısında protokol konusundaki ayrıntıları paylaştıklarını anımsattı.

“Eleştiriler de oldu ama bunlar KKTC’nin gerçekleridir” diyen Tatar bunun daha önce imzalanan protokollerden ya da önceki hükümetin tartıştığı protokolden çok da farklı olmadığını kaydetti.

“2019 kısa dönemli bir anlaşmadır. 2016-18 dönem protokolü bittiği ve 2020-22 anlaşması hazır olmadığından 2019 için kısa dönemli bir anlaşma zaruriydi yoksa 750 milyon TL’nin akışı mümkün olmazdı” diyen Tatar 2020-22 için nasıl bir anlaşma ortaya çıkacağıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Tatar bütçe için Bütçe Dairesi’nde çalışmaların da başladığını dile getirdi.