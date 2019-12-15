“Polisler ceza için sokağa yollanıyor”

DP Milletvekili Serdar Denktaş, bazı polis yetkililerinin “en az şu kadar ceza yaz” diyerek polisleri sokağa yolladığını kaydetti

Mecliste konuşan DP Milletvekili Serdar Denktaş, Araç Kayıt Dairesi’yle ilgili kayıt işlemlerinin yürütülmesi işinin, Vergi Dairesi altına geçerse işlerin çok daha hızlı işleyebileceğini söyledi.

Serdar Denktaş ayrıca seyrüsefer ruhsatlarının akaryakıt işlemleri üzerinden alınması konusunun yeniden ele alınmasını istedi. Bazı milletvekillerinin “köylerinden işe küçük araçlarla gidip gelenlerin lüks araç sahiplerinden daha yakıt harcayacağına” işaret etmesi üzerine Denktaş, lüks araç sahiplerinin zaten daha yüksek vergi ödediğini ve aracını kullanmadığı zaman yol kullanım vergisini daha az ödemesinin normal olduğunu ifade etti.

Denktaş bu sistemin kayıt dışılığı ortadan kaldıracağını, tarıma verilen mazot sübvansiyonunun kontrol edileceğini, vatandaş benzini alırken ödemeyi yavaş yavaş yapacağı için sıkışıklık yaşamayacağını kaydetti. Denktaş, sistemin çok adaletli olduğunu belirtti.

Yolların belirli bir standarda ulaştırılmasının önemine işaret eden Denktaş, yoncaların ülke trafiğine göre yanlış olduğunu; yan yollar ve kontrol yollarının da önemli olduğunu belirtti.

Polisin suçu önlemek değil, ceza yazmak üzerine kurulu bir yaklaşımı olduğunu dile getiren Denktaş, polisler eğitilirken önleyici tedbir alması gerektiği anlatılması gerekirken, bazı polis yetkililerinin en az şu kadar ceza yaz diyerek polisler sokağa yollandığını kaydetti.

Denktaş geçiş kapılarında gerekli kolaylaştırmaların yapılması gerektiğini de dile getirdi.