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"Pile halkının, hem de güneyde çalışan işçilerin mağduriyetini gidermek hükümetin görevi"

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"Pile halkının, hem de güneyde çalışan işçilerin mağduriyetini gidermek hükümetin görevi"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yazılı açıklama yaparak, UBP-HP koalisyon hükümetinin hem Pile halkını, hem de güneyde çalışan işçilerimizi mağdur ettiğini belirterek, bu mağduriyeti gidermenin hükümetin görevi olduğunu söyledi.  
Virüsün ortaya çıkmasının ardından alınan önlemler kapsamında geçişlerin de durdurulduğunu belirten Özyiğit, geçişlerin durdurulmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen Hükümetin hem Pile halkının, hem de güneyde çalışan işçilerimizin yaşadığı mağduriyete çare üretmediğini belirtti.  
Virüsle mücadele kapsamında sınır kapılarının kapatılmasını anlayışla karşıladıklarını ancak bu karar nedeniyle mağduriyet yaşayan kesimlerin sorunları karşısında sessiz kalınmasının ise anlaşılmaz olduğunu belirten Özyiğit, gerekli kararları alarak bu kişileri korumanın devletin görevi olduğunu vurguladı. 
Özyiğit, “Hükümet güneyde çalışan işçilerimizi koruyamadı, işsiz kalma tehlikesiyle baş başa bıraktı, bu yetmezmiş gibi şimdiye kadar mali destekte de bulunamadı. Sn. Bakan dün Meclis’te yardımla ilgili bir çalışma yapıldığını ve ödenmesi düşünülen rakamları açıkladı, yasalar uygulansa zaten bu insanlarımız daha fazla ücret alacak” dedi. 
Pile halkının da ciddi şekilde mağdur edildiğini, alınan kararların haklı olarak Pile’nin statüsünün sorgulanmasına neden olduğunu belirten Özyiğit, “Oradaki insanlarımıza maalesef sahip çıkılmadı, halbuki yurttaşlarına sahip çıkarak, mağduriyetlerini gidermek bu devletin görevidir” dedi.
Özyiğit, Pile ile ilgili kararlar alınırken bölge muhtarları ve halkının görüşlerinin de dinlenmesi gerektiğini kaydetti.

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