Petrol arama çalışmaları ileriye taşınacak

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay bugün Ankara’da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Bilgin ile bir araya gelerek Doğu Akdeniz bölgesinde doğal gaz arama faaliyetlerini değerlendirdi.

Özersay temaslarıyla ilgili yaptığı açılamada "KKTC olarak verdiğimiz ve bundan sonra verebileceğimiz ruhsatlar temelinde TPAO’nun bizim adımıza yürüttüğü çalışmaları, kazı faaliyet programını ve bugüne değin yapılan çalışmalarda elde edilen verilere dayalı analizleri değerlendirdik. Doğu Akdeniz bölgesinde kimsenin inkar edemeyeceği haklarımızı fiili olarak da hayata geçirmek için çalışmalarımızı ileriye taşıyoruz" dedi.

Bu yaklaşımın özellikle doğal gaz rezervleri açısından bu kaynakların KKTC gibi bir diğer ortağı olan Kıbrıslı Rumlarla işbirliği yapılması konusundaki duruşu dışlamadığını ifade eden Özersay "Elbette tercihimiz bu alanlarda hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların bölgedeki olası kaynakları birlikte işletmesidir, çözüm olmasa da bu alanda işbirliği yapmaktır. İşbirliği yapma önerimiz hala geçerlidir ancak buna yaklaşmıyorlarsa oturup hiç bir şey yapmadan bekleyemeyiz, seyirci kalamayız. Kıbrıs Türk Halkının bu alandaki hak ve menfaatlerine halel gelmemesi için adımlarımızı atmaya hiç çekinmeden devam edeceğiz" dedi.