“Patlamayla karşı karşıya gelinebilir”

DP milletvekili Denktaş, salgın yatay gidiyor diye alınmaması gereken karar alınmasıyla bir patlamayla karşı karşıya gelinebileceğini kaydetti

Meclis Genel Kurulu’nun dünkü toplantısında parti başkanlarının ve hükümet yetkililerinin konuşmalarının ardından, milletvekillerine söz verildi.

DP Milletvekili Serdar Denktaş, sağlık konusunun alınan tedbirler ve halkın duyarlılığı ile belli bir seviyeye oturmuş durumda olduğunu, ancak yatay gidiyor diye alınmaması gereken karar alınmasıyla bir patlamayla karşı karşıya gelinebileceğini kaydetti.

Denktaş, örneğin bayram namazı gibi konularda yanlış bir karar verilmemesi uyarısında bulundu.

“Diğer ülkelerde açıldı” örneklerine itibar edilmemesi gerektiğini, ülke nüfusunun azlığının salgının önlemesinde etkili olabileceği gibi, ekonomik çarkların dönmesi konusunda sıkıntı yaratabileceğini vurgulayan Denktaş, kapanan iş yerlerinin yarın açılmasıyla, çarkların bir anda eskisi gibi dönemeyeceğinin insanlara anlatılması gerektiğini kaydetti.

Bankaların hem mevduata, hem borçlara uyguladığı faizleri 3 ay kadar durdurması gerektiğini ifade eden Denktaş, borçların ötelenmesi ya da düşük faizli borç alınıp borçların ödenmesinin daha büyük sorunlara yol açabileceğini söyledi.

Kiraların da 3 ay alınmaması gerektiğini, sadece kira geliriyle geçinenlerin de devletin desteğinden yararlandırılabilmesi gerektiğini ifade eden Denktaş, tarım ürünleri ve süt ürünlerinin ucuz alınıp, vatandaşlara dağıtılabileceğini dile getirdi.