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Partilerin çıkardığı milletvekili sayıları kesinleşti

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Partilerin çıkardığı milletvekili sayıları kesinleşti

KKTC’de dün yapılan milletvekilliği erken genel seçiminde 6 ilçede kurulan 719 sandığın tümünün sonuçlarının açıklanması tamamlandı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun sonuçları duyurduğu web sitesindeki verilere göre UBP yüzde 35.58 ile ilk sırada yer alırken, CTP yüzde 20.92, HP yüzde 17.08, TDP yüzde 8.64, DP yüzde 7.84, YDP yüzde 7, TKPYG yüzde 2.68,MDP yüzde 0.13, bağımsızlar da 0.13 oy aldı.

Buna göre seçime katılan 8 siyasi partinden 6’sı yüzde 5’lik ülke barajını aştı ve UBP 21, CTP 12, HP 9, DP 3, TDP 3, YDP de 2 milletvekili çıkarmaya hak kazandı.

Seçime katılan 9 bağımsız adayın aldıkları oylar da şöyle:

AshrafFaiq: 357, Osman Zorba: 487, Çetin Sadeli: 3 bin 247, Cüneyt H. Küçük: 293, Cuma Ülker: 429, Korhan Ekcan: 415, Gül Çataloğlu: 564, Ayhan Korel: 651, Ali Sanatkar: 508

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, dün gece yarısı yaptığı açıklamada, seçimi kazananların isimlerinin bu gece geç saatlerde veya yarın netleşmesinin beklendiğini söylemişti.

190 bin 553 kayıtlı seçmenin bulunduğu seçimde126 bin 196 seçmen oy kullandı ve katılım oranı yüzde 66.2’de kaldı.

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