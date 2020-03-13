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"Panik yapmadan tedbirli olalım"

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Cumhurbaşkanı Akıncı, dünya ve ülkenin korona virüsten ötürü zor bir dönemden geçtiğine işaret ederek, "Bu dönemi panik yapmadan ve tedbiri elden bırakmadan hep birlikte aşacağız" diye konuştu

"Panik yapmadan tedbirli olalım"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Mecliste temsil edilen siyasi parti başkanları ile korona virüs konusunda ülkede gelinen son durumu değerlendirdi.

Akıncı, siyasi parti Başkan ve temsilcileri ile yaptığı istişare toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, dünya ve ülkenin korona virüsten ötürü zor bir dönemden geçtiğine işaret ederek, "Bu dönemi panik yapmadan ve tedbiri elden bırakmadan hep birlikte aşacağız" diye konuştu.

Hükümetin çeşitli tedbirler aldığını, kendilerinin de sağlık örgütleri ile görüşmeler yaparak bilimsel verilerle konuyu ele aldıklarını, tedbirleri belirlemek için görüşmeler yaptıklarını ifade eden Akıncı, bugün de siyasi parti başkanları konuyu enine boyuna konuştuklarını ve geç kalmadan ne gibi tedbirler alınabileceğini konuştuklarını söyledi. 

Başbakan Ersin Tatar'ın toplantıdan önerileri Bakanlar Kurulu üyelerine aktarmak için erken ayrıldığını ifade eden Akıncı, "Önümüzdeki saatlerde Bakanlar Kurulu ile bir araya gelebilirim" dedi. 

Akıncı, serin kanlı olunması ve alınması gereken tedbirlerin gecikmeden zamanında alınması gerektiğini ifade ederek, "Toplum sağlığı herşeyin üzerindedir, bu yüzden önlemler gecikmeden alınmalı. Tedbirleri almakta geç kalan toplumların neler yaşadığını görüyoruz. Gerekli tedbirler gecikmeden alınmalı, bu bilinçle çalışmalıyız. Tam bir dayanışma ruhu içinde olmalıyız. Toplum sağlığı, toplum esenliği herşeyin üzerindedir, bu anlayışlıyla hareket ediyoruz" diye konuştu.

Akıncı, "Halkınız rahat değil tedbirli olsun. Kişisel hijyene dikkat etsin, panik yapmasın  ama tedbirli olsun. Temkinli dikkatli olalım. Hep beraber bu zor süreçten çıkacağız el birliğiyle bunu başaracağız" dedi.

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