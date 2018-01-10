HP Genel Başkanı Kudret Özersay , "Biz hesap sorabileceğimiz bir hükümet mümkün mü ona bakarız, çünkü halka bu sözü vererek destek istedik. Sayın Özgürgün ile ilgili izah edilemeyen bilgiler ve diğer iddialar ortadayken kendisiyle bir hükümet kurup da kimden neyin hesabını soracağız? Sayın Özgürgün ne ektiyse onu biçiyor, bu kadar açık ve net."

Seçim öncesinde söylediğimiz sözün arkasında durarak, seçimden sonra UBP ile koalisyon kurmayacağımızı ve bu nedenle de görüşmeyeceğimizi açıklamamız üzerine bize karşı bazı eleştiriler yapılmaya başlandı. “Görüşseydiniz, şartlarınızı masaya koysaydınız da kabul etmezse UBP kabul etmesindi!” diyenler oldu. Olabilir, normaldir. Peki bu eleştirilerin tutar yanı var mıdır? Gelin bu konuya bir bakalım:

1- Sanırım bazıları siyaseti yalan söylemek olarak görüyor ve özellikle seçim dönemlerinde söylenenlerin, seçim geçince unutulacak şeyler olduğu noktasından hareket ediyor. “Ne olacak canım, UBP ile kurmayacağınızı söylediniz ama o, seçimden önceydi, seçim geçti bitti” gibi yaklaştıkları için bizi anlamakta zorlanıyorlar. Biz o sözü seçimde “laf olsun diye” söylemedik.

2- Peki neden söyledik? Çünkü bu sistemin düzeltilebilmesi için, yapanın yanına kar kalmaması, hesap sorulması gerektiğini düşünüyoruz, oysa Hüseyin Özgürgün gibi yaşadığı ani zenginleşmeyi ve servetini izah edemeyen bir kişinin başında bulunduğu, kısa süre öncesine kadar da hükümette yer alan bazı Bakanlar hakkında çok ciddi iddiaların olduğu bir parti ile koalisyon ortaklığı yapıp nasıl hesap sorabileceğiniz meçhuldür de ondan. Yani bizim için mesele, “bir siyasi partiye düşmanlık” değil, “hesap soracağımız” yönündeki sözümüzü tutma isteğimizdir.

3- Ama dahası da var: Madem ki bu şartlarda UBP ile hükümet kurmayacağımızı söyledik, sayın Özgürgün hükümet kurma görevini aldığında bize gelirse neyi görüşmeye gelecek? HÜKÜMET KURMAYI değil mi? Peki kendisiyle hükümet kurmayacaksak ve hükümet kurmak için görüşmeye geliyorsa neden görüşüyoruz? Neden ülke zaman kaybetsin?

4- Hal böyleyken UBP ile hükümet kurmayacağız madem ki, hükümet kurma şartlarını neden masaya koyuyoruz? Hükümet kurmak için mi? Yok eğer hükümet kurmak için değilse, “hükümet kurmayacağız ama kurmak niyetindeyiz görüntüsü vermek için” mi?

5- Seçim sürecinde Halkı kaale almayan, bizi kaale almayan, sorduğumuz hiç bir soruya yanıt vermeyen, bizimle TV programına çıkmayan Hüseyin Özgürgün bize “koalisyon kurmak için” geldiğinde, biz kendisiyle neden görüşeceğiz bana birisi söyleyebilir mi? Şimdilerde birileri “yahu Özersay yıllarca Rumlarla görüştü ama şimdi Hüseyin bey ile görüşmüyor” demeye kalkıyor! "Halkın Partisi ve parti başkanı olarak Özersay cüzzamlı mıydı ki seçimden önce görüşmediniz, karşısına çıkmadınız, sorduğu hiç bir soruya yanıt vermediniz" diye sormazlar mı sana? Birileri akıl tutulması yaşadığı için sormuyor olabilir ama biz sorarız!

6- Diğer siyasi partileri ve Halkı kaale almayan birisi bizimle, yapmayacağımızı açıkça söylediğimiz bir şeyi yapmaya gelecek ve biz ona hürmet edeceğiz öyle mi?

Özetle biz, hesap sorabileceğimiz bir hükümet mümkün mü ona bakarız, çünkü halka bu sözü vererek destek istedik. Sayın Özgürgün ile ilgili izah edilemeyen bilgiler ve diğer iddialar ortadayken kendisiyle bir hükümet kurup da kimden neyin hesabını soracağız? Sayın Özgürgün ne ektiyse onu biçiyor, bu kadar açık ve net.