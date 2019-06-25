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Özgürgün için özel komite

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Meclis, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün dokunulmazlığının kaldırılmasını incelemek üzere özel bir komite oluşturulmasını onayladı.7 üyenin görev alacağı komiteye, Meclis’te oy çokluğuyla onay verildi

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Özgürgün için özel komite
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Özgürgün'ün dokunulmazlığının kaldırılması için komite

Meclis, UBP Milletvekili Özgürgün'ün dokunulmazlığının kaldırılmasını incelemek üzere özel bir komite oluşturulmasını onayladı. UBP Başkanı, Başbakan Tatar “Arkadaşımızın suçsuz olduğuna yürekten inanıyorum” dedi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, "UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün dokunulmazlığının kaldırılmasını incelemek üzere özel bir komite oluşturulmasını" onayladı.

7 üyenin görev alacağı komiteye, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla onay verildi.

45 gün içerisinde çalışmalarını tamamlaması gereken Komite, UBP’den Yasemin Öztürk, Oğuzhan Hasipoğlu, Ersan Saner; CTP’den Salahi Şahiner, Fazilet Özdenefe; HP'den Mesut Genç, Gülşah Sanver Manavoğlu'ndan oluşuyor.

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar, Meclis’te YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’i yanıtladı.

Tatar, “Tribünlere oynamak bize yakışmaz. Arıklı’yı kınıyorum. Bunu söylemek ona yakışmadı. Biz ‘arkadaşlarını koltuk uğruna satıyorlar’ ithamlarını hak etmiyoruz. Bir içtüzük var, onu izliyoruz. Arkadaşımızın suçsuz olduğuna yürekten inanıyorum. Meclise saygımız sonsuz. Grup kararımız yok. Bu oylamada vicdanımıza göre hareket edeceğiz. Evet yolsuzluklar varsa, savcılığı güçlendirmek, hassas olan bu konuların üzerine gitme anlayış içine girmek önemli. Bu konuda ne gerekirse yapacağız. Yanlış yapanın yanına kalmamalı ama masum olanların aklanması da görevimiz”  şeklinde konuştu.

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