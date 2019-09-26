Özgürgün için karar verildi

Eski başbakanlardan Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması ve hakkındaki soruşturmaların ilerletilmesi için kurulan özel komitenin bugünkü kritik toplantısının sonucu belli oldu

Bugün sabah saat 09.00’da toplanan özel komitenin ara vermeden gerçekleştirdiği görüşmeler sonucu karara varıldı.

Özel Komite UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

Komiteden Özgürgün aleyhine bir karar çıkması halinde Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması için konu Meclis Genel Kurulu’na gidecekti.

Ne olmuştu?

Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu dün, partinin önceki başkanı Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığı gündemiyle toplandı.

Özgürgün’ün, dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle önerge meclisin ilgili komitesinde çalışmalar devam ederken yapılan UBP Meclis Grubu toplantısında oy birliği ile “dokunulmazlığı kaldırılsın” şeklinde karar üretilmesi partinin eski başkanı hakkındaki tavrını netleştirdi.

Komitede kimler var?

Özel Komitede UBP’den Genel Sekreter Hamza Ersan Saner’in yanı sıra hukukçu milletvekilleri Yasemin Öztürk ile Oğuzhan Hasipoğlu yer alıyor. Komitede CTP’yi Fazilet Özdenefe, Salahi Şahiner temsil ederken HP’den Mesut Genç ve Gülşah Sanver Manavoğlu görev yapıyor.