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Özgürgün, hükümetin istifasını Akıncı'ya sundu

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Özgürgün, hükümetin istifasını Akıncı'ya sundu
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Başbakan Hüseyin Özgürgün, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP) hükümetinin istifasını sundu.

Akıncı, yeni hükümet kuruluna kadar UBP-DP hükümetinin göreve devam etmesini istedi.
Özgürgün, buradaki konuşmasında “Anayasanın gereğini istifamızı verdik. Meclis’teki yemin töreninden sonra Sayın Cumhurbaşkanı gerekli adımları atacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı ise “Milletvekilleri Meclis’te yemin ettikten sonra Sayın Özgürgün’den başlayarak parti liderleriyle görüşmeye başlayacağım” açıklamasında bulundu.

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