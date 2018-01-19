Özgürgün, hükümetin istifasını Akıncı'ya sundu

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP) hükümetinin istifasını sundu.
Akıncı, yeni hükümet kuruluna kadar UBP-DP hükümetinin göreve devam etmesini istedi.
Özgürgün, buradaki konuşmasında “Anayasanın gereğini istifamızı verdik. Meclis’teki yemin töreninden sonra Sayın Cumhurbaşkanı gerekli adımları atacak” dedi.
Cumhurbaşkanı Akıncı ise “Milletvekilleri Meclis’te yemin ettikten sonra Sayın Özgürgün’den başlayarak parti liderleriyle görüşmeye başlayacağım” açıklamasında bulundu.