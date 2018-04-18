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Özgürgün'den geri adım

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Ana muhalefet UBP Genel Başkanı Özgürgün, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum liderlerle buluşmasından önce siyasi partilerle görüşme davetiyle ilgili açıklamasının yanlış algılar oluşmasına yol açtığını belirten bir açıklamada bulundu

Özgürgün'den geri adım
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Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum liderlerle buluşmasından önce siyasi partilerle görüşme davetiyle ilgili açıklamasının yanlış algılar oluşmasına yol açtığını kaydederek, “Cumhurbaşkanımızın yapacağı davetlere icabet etmeyeceğimiz biçiminde algılanan açıklamamı düzeltir, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılacak davetlere katılmayı bir görev bildiğimizi belirtmek isterim” dedi.

Hüseyin Özgürgün bugün yaptığı yazılı açıklamada, devletin başının hiç kuşkusuz halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı olduğuna işaret ederek, devletin en üst makamına saygı duymanın bu devlete saygı duymak anlamına geldiğini en iyi bilecek kişiler arasında yer aldığını kaydetti.

Özgürgün, “Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı’nın şahsında KKTC Cumhurbaşkanlığı makamı ile kişisel ya da kurumsal bir çekişme içinde bulunmam düşünülemez”  dedi.

Hüseyin Özgürgün, şöyle devam etti:

“Ülkemizin en köklü siyasi partisi Ulusal Birlik Partisi’nin Genel Başkanı olarak, Cumhurbaşkanlığı’na ve Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı’ya gerekli saygıyı göstermenin halkımıza karşı da bir sorumluluk olduğunu belirtmekte yarar görüyorum”.

Özgürgün, Rum Lider Anastasiadis’in Kıbrıs konusundaki bilinen ve değişmez tavrı sürerken, sosyal içerikli yemek öncesi yapılan daveti değerlendirmesinde amacını aşan, yanlış anlaşılan sözleri olmuşsa sorumluluğu gereği özür dilemesini de bildiğini belirtti.

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