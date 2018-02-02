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Özgürgün'den Akıncı'ya sert harita göndermesi

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Özgürgün'den Akıncı'ya sert harita göndermesi
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 Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, dörtlü koalisyonu yakından takip edeceklerini belirterek, önemli olanın halka hizmet olduğunu, yeni hükümetin halka hak ettiği hizmeti verdiği sürece herhangi bir sorun yaşanmayacağını söyledi.

Özgürgün, Başbakanlıkta gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından Başbakanlık önünde yaptığı açıklamada,”7 Ocak seçimlerinin çok açık ve net sonucu vardı, UBP Başbakanlığında bir koalisyona ezici çoğunluk” dedi.

Dörtlü koalisyonu yakından takip edeceklerini kaydeden Özgürün, 21 senelik siyasi yaşamında 6 iktidar, 6 da muhalefet dönemi geçirdiğini, önemli olanın halka hizmet olduğunu, yeni hükümetin halka hak ettiği hizmeti verdiği sürece herhangi bir sorun yaşanmayacağını söyledi.

HARİTA…”AÇIKLAMALAR KOMİK”

Kıbrıs sorununa çözüm müzakereleri çerçevesinde İsviçre’de Kıbrıs Türk tarafının sunduğu haritanın Kıbrıs Türk talebi üzerine iade edilmesi konusuyla ilgili olarak Özgürgün,  açıklamaları “komik” olarak nitelendirdi. Özgürgün, "Sayın Akıncı, haritayı nasıl geri aldı. O odanın anahtarı kendisindemiydi. Yoksa BM Genel Sekreteri şifreyi Whatsapp'tan mı gönderdi" dedi.

Haritanın İsviçre’de sunulmasının Kıbrıs Türk halkına yapılan “en büyük kötülüklerden biri” olduğunu ifade eden Özgürgün, haritanın verilmemesi hususunda pek çok uyarıda bulunduklarını, haritanın, en ciddi yaşam alanlarının Kıbrıs Rum Yönetimine verilmesini öngördüğünü ileri sürdü.

Özgürgün, “Cumhurbaşkanı uyarılarımıza ve ikazlarımıza rağmen bizimle görüşmedi bile. İnşallah, Cumhurbaşkanı yeni hükümetle birlikte, ki oluşumunda da yer aldığı anlaşılıyor, daha iyi işler yapar” şeklinde konuştu.

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