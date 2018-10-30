Özgürgün çekiliyor mu?

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ve kurmayları kurultay sonuçlarını değerlendirmek için genel merkezde bazı partililerle buluştuğu bildirildi.

Aralarında Dursun Oğuz, Nazım Çavuşoğlu, Kutlu Evren ve Ersan Saner'in de bulunduğu toplantı sonrası Özgürgün'ün ikinci tura katılıp katılmama konusunda açıklama yapacağı söyleniyor.

UBP'ye yakın kaynaklar Faiz Sucuoğlu ve Sunat Atun'un Ersin Tatar'a desteklerini açıkladıktan sonra Hüseyin Özgürgün'ün çekilmesinin muhtemel olduğunu iddia ediyorlar.

Bu arada bazı partililerin de Özgürgün'ün ikinci tura katılması gerektiği yönünde görüş belirttikleri ifade ediliyor.

ÖZGÜRGÜN KARARINI VERDİ

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ikinci tura katılmama kararı aldığı iddia edildi.

Bugün saat 14.30'da Ersin Tatar ile UBP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek olan Özgürgün kararını açıklayıp genel başkanlık görevini Tatar'a devredeceği iddia ediliyor