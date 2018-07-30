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"Özersay ve HP Kıbrıs sorununda federal çözüme karşı"

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“BM Güvenlik Konseyi’nin barış gücü misyonunun görev süresini uzattığı son kararında, iki bölgeli, iki toplumlu federal bir çözüm için önemli bir fırsat bulunduğunu belirtmesi, tüm taraflara ise çözüm için ortaya siyasi irade koymaları ve süreci hızlandırmaları çağrısında bulunması reddedilemeyecek ve iyi okunması gereken önemli bir gelişmedir” diyen Korkmazhan, Özersay ve HP’nin Kıbrıs sorununda federal çözüme karşı olduğunu ileri sürdü.

"Özersay ve HP Kıbrıs sorununda federal çözüme karşı"
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Sol Hareket, Başbakan Yardımcısı ve Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay’ın BM Güvenlik Konseyi kararını ve çağrılarını reddettiklerini açıkladığını belirterek, bunun Kıbrıslı Türklerin federal çözüm yanlısı iradesine saygısızlık olduğunu savundu.
Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan kurucu üye Abdullah Korkmazhan, kapsamlı müzakerelerin Guterres çerçevesi temelinde yeniden başlaması için perde gerisinde ciddi gelişmelerin yaşandığı kritik bir dönemden geçildiğine dikkat çekti.
Sol Hareket, Başbakan Yardımcısı ve Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay’ın BM Güvenlik Konseyi kararını ve çağrılarını reddettiklerini açıkladığını belirterek, bunun Kıbrıslı Türklerin federal çözüm yanlısı iradesine saygısızlık olduğunu savundu.
Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan kurucu üye Abdullah Korkmazhan, kapsamlı müzakerelerin Guterres çerçevesi temelinde yeniden başlaması için perde gerisinde ciddi gelişmelerin yaşandığı kritik bir dönemden geçildiğine dikkat çekti.
“BM Güvenlik Konseyi’nin barış gücü misyonunun görev süresini uzattığı son kararında, iki bölgeli, iki toplumlu federal bir çözüm için önemli bir fırsat bulunduğunu belirtmesi, tüm taraflara ise çözüm için ortaya siyasi irade koymaları ve süreci hızlandırmaları çağrısında bulunması reddedilemeyecek ve iyi okunması gereken önemli bir gelişmedir” diyen Korkmazhan, Özersay ve HP’nin Kıbrıs sorununda federal çözüme karşı olduğunu ileri sürdü.
Korkmazhan, “Çözüm karşıtları karşısında, hükümetteki federal çözüm yanlısı partilerin suskun kalması perde gerisi kritik gelişmelerin yaşandığı bu dönemde büyük hata olur. Hükümet uğruna çözüm karşıtlarına göz yumulmamalı” dedi.
Kıbrıslı Türk toplumunun federal çözüm yönünde güçlü iradesini sürdürdüğünü kaydeden Korkmazhan, önümüzdeki süreçte başlaması muhtemel yeni müzakere sürecinin başarıyla sonuçlanması için tüm federal çözüm yanlılarının bir araya gelmesinin elzem olduğuna belirtti..
Korkmazhan, “Çözüm karşıtları karşısında, hükümetteki federal çözüm yanlısı partilerin suskun kalması perde gerisi kritik gelişmelerin yaşandığı bu dönemde büyük hata olur. Hükümet uğruna çözüm karşıtlarına göz yumulmamalı” dedi.
Kıbrıslı Türk toplumunun federal çözüm yönünde güçlü iradesini sürdürdüğünü kaydeden Korkmazhan, önümüzdeki süreçte başlaması muhtemel yeni müzakere sürecinin başarıyla sonuçlanması için tüm federal çözüm yanlılarının bir araya gelmesinin elzem olduğuna belirtti.

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