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Özersay, New York'ta temaslarda bulunacak

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Özersay, New York'ta temaslarda bulunacak
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay önümüzdeki hafta başı temaslarda bulunmak üzere New York’ta olacak. 
Bakan Özersay’ın ziyareti, Birleşmiş Miletler (BM) Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması tartışmalarının ve akabinde Güvenlik Konseyi’nde ele alınıp karara bağlanacak rapora ilişkin istişarelerin en yoğun şekilde yapılacağı haftada gerçekleşecek.
Özersay New York’ta, BM yetkililerinin yanısıra, ilgili ülke temsilcileriyle görüşmeler de gerçekleştirecek.

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