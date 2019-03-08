"Özersay'la görüşmedim"

Tatar “Biz kimsenin kapısını çalmadık, kimseyle de görüşme sürecine girmedik. Ama bazı arkadaşlar, bazı diğer parti yetkilileri ile hükümet konusunu ele almış olabilirler. Bu konudaki bilgileri bana da ulaştırıyorlar. Ancak benim kimse ile bir görüşmem olmadı. Hükümet bozulmadan görüşme yapılması zaten bizim geleneğimizde yoktur. Ben parti başkanı olarak ne Kudret Bey ile ne de bir başkasıyla görüştüm" dedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’la yeni hükümet kurulmasına ilişkin bir görüşmesinin olmadığını söyledi.



UBP’den yapılan açıklamaya göre Tatar, BRT’de katıldığı televizyon programında gündemdeki konuları değerlendirdi.



UBP Genel Başkanı Tatar, yeni bir hükümet oluşumuna ilişkin soruyu karşılık şöyle dedi:



“Biz kimsenin kapısını çalmadık, kimseyle de görüşme sürecine girmedik. Ama bazı arkadaşlar, bazı diğer parti yetkilileri ile hükümet konusunu ele almış olabilirler. Bu konudaki bilgileri bana da ulaştırıyorlar. Ancak benim kimse ile bir görüşmem olmadı. Hükümet bozulmadan görüşme yapılması zaten bizim geleneğimizde yoktur. Ben parti başkanı olarak ne Kudret Bey ile ne de bir başkasıyla görüştüm. Böyle bir durum olursa bu konuyu Parti Meclisi’mize götürür ve eğer yetki alırsam o zaman oturur ve konuşurum



“UBP’NİN HÜKÜMETTE OLMASI LAZIM”



“ Gün gelir de bu hükümet bozulursa, durumu değerlendirir ve bir karar veririz. Ülkenin en büyük partisi UBP’nin 21 vekille dışarıda bırakılması normal değildir ve kabul edilemez. Bu derme çatma hükümet sürsün diye ortaklar benimsemedikleri kararlara boyun eğmeye başladılar. Birçok konuda ortaklar arasında derin görüş ayrılıkları vardır. Böyle sürdüremezler.



“CUMHURBAŞKANLIĞI’NA ADAY DEĞİLİM”



Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar “ Cumhurbaşkanlığı’na aday olmadığını, önceliğinin halkın ekonomik sorunlarını çözmek için iktidara gelmek olduğunu, ancak yine de son kararı parti yetkili organları ile birlikte vereceklerini” söyledi.



Cumhurbaşkanlığı seçimi konusundaki bir soruyu da yanıtlayan Tatar, konuyu parti içinde ele almaya başladıklarını açıkladı.



Ersin Tatar şunları kaydetti:



“Ben yeni göreve başlayan bir genel başkanım. Belli bir sürede belli görevler yapmış olsaydım aday olurdum. Ama şu anda aday olmak istemediğimi söylüyorum. Beni bekleyen iktidara gelme, hükümet etme görevi vardır. Bu şu veya bu zaman olacaktır. Benim için Cumhurbaşkanlığı adaylığı henüz erkendir diye düşünmekteyim. Ancak yine de son kararı parti yetkili kurulları ile birlikte vereceğiz. Ama dediğim gibi; öncelik hükümete gelmek, ekonomik sıkıntıları çözmek, halkımızın refah seviyesini yukarıya çekmeyi başarmaktır.”



“KIBTEK’İN JENERATÖR İHALESİ GEREKSİZDİR”



Basına yansıyan Mali Protokol Anlaşması Taslağı’nın sorulması üzerine, kablo ile elektrik konusunun söz konusu taslakta yer aldığına işaret eden Tatar, “Biz

gündeme getirdiğimizde KIBTEK Yönetimi, olmaz deyip jeneratör ihalesine çıkacağını açıkladı. Bu nasıl iş” dedi.



Tatar, mevcut yapı iyice incelendiğinde KIBTEK’in üretimi için bir yatırıma gerek olmadığını vurgulayarak, belirli tedbirlerle artırılacak kapasitenin ülke gereksinime yeteceğini ve bu sürede kablo ile elektrik projesinin tamamlanabileceğini söyledi.



KIBTEK’in mali açıdan zor bir durumda olmasından dolayı da santral alımının yanlış olacağını vurgulayan UBP Genel Başkanı Tatar, “kurumun durumu ortadayken yeniden borçlanmaya gerek yoktur” dedi.



Mali protokolün daha fazla gecikmesinin 2 milyar TL üzerinde bir bütçe açığına yol açacağını ifade eden Tatar, “Peki o zaman ne olacak? Sürekli zam mı yapacaklar?” diye sordu.



“EKONOMİK ÇARKLAR ZORA GİRECEK”



Basına yansıyan Mali Protokol Taslağı’nda maaş ödemeleri dışında yüzde 10’luk bir tasarruftan bahsedildiğine işaret eden Tatar, bu tasarrufun hangi kalemlerde yapılacağını sorgularken, bunun ekonomik çarkları zora sokacağını ifade etti.



Ersin Tatar, Taslak’ta özelleştirmeden de bahsedildiğine değinerek, ideolojik farklılıkları bulunan hükümet ortaklarının bu konuya ne diyeceğinin de ayrı bir merak konusu olduğunu vurguladı.



“VARDİYA SİSTEMİ TAZMİNATLARI GETİRECEK”



Taslakta yer alan bir diğer konunun da ek mesai ödeneği yerine vardiya sistemine geçiş ve istihdam yapılması hedefi olduğunu dile getiren UBP Genel Başkanı, vardiya sisteminin vardiya tazminatı getireceğini, bunun da yeni istihdamlarla birlikte ek mesai ödeneğinden çok daha fazla bir meblağı ortaya çıkaracağını anlattı.



Tatar, istihdamın protokolün başka maddelerine ters düştüğüne de işaret etti.



UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, “basına vermişlerse taslağın son şeklidir demektir. Peki hükümetteki her parti bunu ayrı ayrı onayladı mı? Su meselesinde neler olduğunu unutmadık” şeklinde konuştu.



“ÇOK GEÇ KALINDI”



Mali Protokol’ün çok geç kaldığını da ifade eden Tatar, şu an bitse bile uygulamaya tam olarak geçmesinin yaz aylarını bulacağını belirtti.



“En iyimser tahminle 6-7 ay kaybetmiş olacağız” diyen Tatar, bunun da ciddi sıkıntılar yaratacağını söyledi ve hükümetin bu aydan maaş ödemesi için 130 milyon TL iç borçlanmaya gittiğini anımsattı.

