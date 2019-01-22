"Özersay'ın tutumu çözümsüzlüğe hizmet etmekte"

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın federal çözüm şeklini reddeden, Cumhurbaşkanıyla aynı görüşte olmadığını ilan eden tutum ve açıklamalarını, yanlış ve sakıncalı bulduklarını kaydeden TKP Genel Başkanı Çakıcı, Özersay'ın bu tutumunun çözümsüzlüğe hizmet etmekten başka bir şeye yaramayacağını savundu

TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Kıbrıs konusunda son günlerdeki bazı gelişmelerin endişe verici olduğunu söyledi.

Kıbrıs sorununun geleceğinin hâlâ belirsizliğini koruduğunu belirten Çakıcı, federal çözümden uzaklaşıldığı şeklinde bir görüntü yaratılmaya çalışıldığını savundu.

Çakıcı, yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın federal çözüm şeklini reddeden, Cumhurbaşkanıyla aynı görüşte olmadığını ilan eden tutum ve açıklamalarını, yanlış ve sakıncalı bulduklarını kaydederek, Özersay'ın bu tutumunun çözümsüzlüğe hizmet etmekten başka bir şeye yaramayacağını iddia etti.

Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı ile aynı görüşte olmadığını açıklamasının “Kıbrıs Türk toplumunun çözüm şekli konusunda kafasının karışık olduğu” görüntüsüne yol açtığını savunan Çakıcı, dörtlü koalisyon hükümetinin bu konudaki sessizliğinin, zaafiyetin boyutlarını ortaya koyması bakımından ayrıca önem taşıdığını ifade etti.

“Çatışmacı kültür ne dünya barışına ne bölgesel barışa ne de Kıbrıs'ta barışa hizmet etmektedir” ifadelerini kullanan Çakıcı, savaş çığırtkanlığı ve çatışma söylemi bireysel hırs ve ihtirasları tatmin için kullanılırsa bunun bedelinin ağır olacağını ve bu bedeli toplumların ödeyeceğini belirtti.

“KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN HAKLARI YOK SAYILAMAZ”

“Kudret Özersay'ın kişisel hedefleri toplumsal çıkarlarımızı tehdit eder boyuta ulaşmış gibi görünmektedir. Bu son derece sakıncalı bir durumdur” iddiasında bulunan Çakıcı, Kıbrıs Türk toplumunun Kıbrıs'ın tüm yeraltı zenginliklerinde Kıbrıs Rum toplumu kadar hakları bulunduğunu ve bunların yok sayılmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

Çakıcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs sorununda varılacak yeni bir anlaşma elbette başta Kıbrıslı Türk toplumu olmak üzere Tüm Kıbrıslı toplumların yararına olacaktır. Kıbrıs'ta yapılacak bir anlaşma Türkiye ve Yunanistan'ın da çıkarına olacağı gibi örnek oluşturması bakımından bölge barışına da katkısı olabilecektir.

Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın federal çözüm hedefli politikalarını destekliyor ve yanında olduğumuzu yineliyoruz. Görüşme masası yeniden oluşmalı, erken ve hakçasına bir çözüme ulaşmak tarafların tek hedefi olmalıdır.”