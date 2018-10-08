Özersay ile Neofitu Koruçam'da buluştu

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Rum Kesimi'nden DİSİ partisinin başkanı Averof Neofitu ile akşam yemeğinde biraraya geldi. Özersay, Koruçam'da (Kormacit) ortak bir arkadaşlarının evinde, akşam yemeğinde gerçekleşen görüşmeyi sosyal medyadan duyurdu.

Özersay, "New York'ta başlattığımız gayrı resmi diyalog sürecini bu kez Kormacit'te (Koruçam'da) devam ettirdik. Güney Kıbrıs'tan DİSİ partisi başkanı Averof Neofytou ile yeniden bir araya geldik. Kıbrıs'ta her ne olacaksa diyalog ve işbirliği yoluyla olmasını tercih ederim..." ifadesini kullandı. Özersay, akşam yemeğine ilişkin bir fotoğrafı da paylaştı.

Özersay ve Neofitu, ayrıca sosyal medyadan ortak bir mesaj da yayınladı. Bu mesajda, "Görüş birliğinde olalım ya da olmayalım, diyalog ileriye yönelik atacağımız adımlar için en medeni yoldur. New York'taki görüşmemizin ardından, bu akşam Kormacit'te bir arkadaşımızın evinde buluştuk. Partilerimizin liderleri olarak bunu sürdüreceğiz" denildi.

Özersay, New York'taki temasları sırasında 28 Eylül'de Neofitu ile biraraya gelerek Kıbrıs konusundaki gelişmeleri ele almıştı.