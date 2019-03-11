Özersay ile Çavuşoğlu Antalya'da görüştü

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da bir araya gelerek son günllerdeki gelişmeleri değerlendirerek görüş alış-verişinde bulundular.

Bu görüşme ile ilgili Özersay, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı sayın Çavuşoğlu ile Antalya’da bir araya gelerek doğu Akdeniz’de son dönemde Rum tarafının bölgedeki barışı olumsuz yönde etkileyebilecek nitelikteki savunma ve askeri mahiyetteki adımlarını ve doğal gaz konusundaki hareketlerini ele aldık, bundan sonrasına ilişkin atacağımız adımları koordine ettik. Sayın Çavuşoğlu’nun kısa süre sonra sayın Lute ile yapacağı görüşme öncesinde de görüş alış verişinde bulunma imkanımız oldu."