Özersay'dan müşavirlik çkışı

Başbakan Yardımcısı Özersay: “İdeal olanı bekleyeceğiz diye 40 yıl daha bekleyeceksek hiçbir zaman değişiklik yapamayacağız”

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Meclis’teki konuşmasına “bugünkü ucube durumu biz yaratmadık” diyerek başladı.

Bu durumun düzeltilmesi ile ilgili adım atmaya kalktıklarında, muhalefetin buna karşı çıktığını ve bir adım atılmamasını istediğini söyleyen Özersay, muhalefetin somut bir değişiklik önerisi getirmediğini belirtti.

Özersay, “Devleti mahvettiniz, bizi bu noktaya taşıyanın nasıl bir anlayış olduğunu hepimiz biliyoruz. ‘Devlete sahip çıkalım’ diyorsunuz ama devlet çöktü. Artık bir şeyler yapmamız lazım. Gelin beraber düzgün bir şey yapalım devletimizin geleceği için” dedi.

Müşavirliğin bir hak olmadığını söyleyen Özersay, görevden alındığı zaman bir kişinin müşavir olacağını, görevden alınmadan bir kişinin müşavir olamayacağını kaydetti.

Görevden alındığı andan itibaren bir kişinin müşavirlik hakkı elde edebileceğini ve hakkının o andan itibaren geçeli olacağını dile getiren Özersay, “ ‘Bir yanda haklı bir beklenti var’ deniyor. Haklı beklentiyi dikkate aldığımızda diğer milletvekilleri ‘gizli müşavirlik yarattınız’ diyor. Burada bir samimiyet sorunu vardır” dedi.

Genel Kurula gelene kadar yasa tasarısının birçok kez değişikliğe uğradığını bunun da yapılan eleştirilerin göz önünde bulundurulduğunu gösterdiğini söyleyen Özersay, yasada hakların korunduğunu belirtti.

Olası Anayasa’ya aykırılık kısmının bu yıl dörtlü koalisyon hükümetinin yaptığı atamalarla ilgili olduğunu söyleyen Özersay, devlete yük getirmemek adına bu maddenin düzenlendiğini ancak bu maddenin çıkarılacağını ve Anayasa’ya aykırılık ihtimalinin ortadan kalkacağını kaydetti.

Özersay, daha sonra atılacak adımlarla bu konudaki siyasi kararlılıklarını göstermeye devam edeceklerini söyledi.

Görev yetki ve sorumlulukların belirtilmediğine ilişkin görüşler bulunduğunu belirten Özersay, görev yetki ve sorumlulukların yasada belirtildiğini, yasa tasarısında komisyon ve kurullarda görev yapacakların da görevlerinin belirlendiğini kaydetti.

Yasa değişikliğinin içinde var olan iki yıla yönelik maddenin, eleştiriler üzerine yasaya konulduğunu, önceki yasada da iki yıl düzenlemesi bulunduğunu söyleyen Özersay, daha önce bu süre kabul edilebilirken şimdi neden kabul görmediğini ve eleştirildiğini anlayamadığını kaydetti.

“Anayasaya aykırı bir durum söz konusu olmayacak diye düşünüyoruz” diyen Özersay, Anayasa’ya uygunluk görüşüne de saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Özersay, üçlü kararnamenin alanının daraltılması konusunda görüş birliği bulunduğunu söyleyerek, bundan sonraki adımın kamu reformunun geçirilmesi olacağını kaydetti.

Katkı koyan herkese teşekkür eden Özsersay, “İdeal olanı bekleyeceğiz diye 40 yıl daha bekleyeceksek hiçbir zaman değişiklik yapamayacağız. Gelin cesaret gösterelim” dedi.

Özersay, önerecekleri değişiklik sonrasında Anayasa’ya aykırılık ihtimalinin ortadan kalkacağına inandıklarını belirtti.