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Özersay, Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gidiyor

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Özersay, Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gidiyor
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 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetlisi olarak yarın Ankara’ya gidiyor.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında yapılacak görüşmelerde, iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesi, bölgedeki hareketlilik, enerji konusunda iki ülkenin işbirliği içerisinde atacakları adımlar, bölgesel güvenlik ve Kıbrıs sorununa ve Doğu Akdeniz Bölgesi’ne ilişkin son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

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