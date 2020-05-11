Özersay, Bakanlar Kurulu'nun son kararlarını açıkladı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay BRT’de Bakanlar Kurulu kararlarını açıklıyor.

Özersay açıklamasında;

‘Alınan kararları gözden geçirdik. Bazı şeyler değişmeyecek. 1 Haziran’a kadar gece sokağa çıkama yasağı devam edecek. Pazar günleri kısmı sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu ama özellikle çok daha fazla sektörün açılması ile birlikte anlamını yitiriyor. Pazar günleri kısmi sokağa çıkma yasağını kaldırma kararı aldık. Pazar günleri dışarı çıkmak mümkün olup iş yerleri de açılabilecek.

-20 Mayıs’tan itibren berberler ve kuaförler sadece saç kesimi ve saç bakımı için açılacak diğer hizmetler verilmeyecek. Randevu ile çalışılacakacak, maske takmak zorunlu olacaktır.

İçeride 4 sandalye varsa 1-2 tanesi kullanılacak.

Sakal traşı yasak olacak.

21 Mayıs Perşembe günü de berberler açık olacak.

Pazarları sadece market, benzin ve eczanelerin açılması kararı kalkıyor. Tüm işletmeler açık olabilecekler.

18 Mayıs’tan itibaren;

– Marinalarda bireysel tekneler kişisel kullanıma açılıyor.

– Bireysel anlamda yapılan sportif faaliyetler ve antremanlar spor alanlarında ve spor sahalarında serbest kalıyor.

– Yürüyüş parkularında, bireysel yürüyüş faaliyetleri yapılabilecek.

– Piknik alanları ve çocuk park alanları 1 Haziran’a kadar kapalı.

– Piknik alanlarında ve yeşil alanlarda da sportif faaliyetlerde bulunmak serbest.

KKTC’deki tüm okulların 30 Haziran’a kadar açılmayacağının altını çizen Özersay, Başbakanlık Bilim Kurulu’nun Bakanlar Kurulu’na bu yönde bir görüş bildirdiğini söyledi. Özersay’ın konuşması şöyle: 30 Haziran’a kadar örgün eğitim yapılmayacak.

30 Haziran’a kadar tüm okullar kapalı olacak. Eğitim dönemi bitti. Kolej sınavları, bütünleme sınavları, üniversite sınavları ve lise giriş sınavları gibi birçok boyut var. Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile istişareli olarak sınavlarının nasıl yapılacağını çalışıyor. Ortalama ile sınıfı geçmek mümkün olacak. Eğitim Bakanlığı bütünleme sınavlarına girmeyi azaltacak formülleri çalışıyor.