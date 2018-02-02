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Özen Güneralp YDP’den istifa etti

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Özen Güneralp YDP’den istifa etti
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Erken genel seçimlerde Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) Lefkoşa milletvekili adayı olan Özen Güneralp, partisinden istifa etti.

Yazılı açıklama yapan Güneralp, parti ile hiçbir bağının kalmadığını bildirdi.

Güneralp, istifasının nedenini seçim öncesinde parti üst yönetiminden birilerinin yapmış olduğu ayrımcılık olduğunu ifade etti. Seçim günü bazı kişilerin liste dağıtarak Kıbrıslı Türk adaylara oy verilmemesi için teliknde bulunduğunu iddia eden Güneralp, kendisinin hiçbir zaman ayrımcılık yanlısı olmadığını belirtterek artık parti ile hiçbir ilişkisinin kalmadığını vurguladı.

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