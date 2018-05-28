Organik Tarım Yasa Tasarısı onaylandı

Organik Tarım Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu’ndan oybirliğiyle geçti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, organik tarımın, uluslararası disiplini olan bir üretim metodu olduğu, devletin organik tarım yapanları desteklemesinin ancak mevzuat oluşturması ile mümkün olabileceğine işaret etti.

2016 yılında hazırlanan tarımsal destek programında ilk kez sertifika desteği konusuna yer verildiğini ancak bu desteğin hala verilmediğini dile getiren Şahali, sertifikasyon konusunda yaşanan sorunları aşmak için çalıştıklarını belirtti.

TAŞINMAZ MAL YASA TASARISI GELECEK BİRLEŞİME BIRAKILDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, BRTK bütçesinin onaylanmasının ardından, Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısının görüşülmesi, oylanarak bir sonraki birleşime bırakıldı.

Daha sonra, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite’nin ivedilikle görüşülen Organik Tarım Yasa Tasarısı ele alındı.

Komite Başkanı Armağan Candan’ın Tasarıya ilişkin komite raporunu okumasının ardından, tasarı üzerine ilk sözü UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu aldı.

ÇAVUŞOĞLU

Avrupa’daki standartlara işaret eden Çavuşoğlu, bu standartlara ulaşmak için her dönem yapılan çalışmalar olduğunu belirtti.

Sertifikalı üretimin önemine işaret eden Çavuşoğlu, eğitim ve denetimin de önemli olduğunu anlattı.

Bu bağlamda kendi dönemlerinde yapılan çalışmalardan bahseden Çavuşoğlu, yine de halen istenilen noktada olunmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, ülkede hala ürünlerdeki GDO’nun analiz edilemediğini dile getirdi.

Nazım Çavuşoğlu, izlenebilir bir üretim sağlanması ve marketlerde organik ürün reyonları oluşturulmasının gerekliliğine işaret etti.

BEROVA

UBP Milletvekili Özdemir Berova, endüstriyel tarım faaliyetlerinin tarihsel gelişimi hakkında bilgi verdi.

Ülkede organik gıda adı altında satılan çok ürün olduğunu ancak bunların ne kadar organik olduğu ya da standartlara ne kadar uyduğu konusunda şüpheler olduğuna işaret eden Berova, bu açıdan yasanın geçirilmesinin önemli olduğuna değindi.

Etkin ve fiili denetimin önemine işaret ede Berova, aksi halde yasanın bir işe yaramayacağını anlattı.

Berova, bu açıdan Tarım Bakanlığı’na önemli görev düştüğünü dile getirdi.

TAÇOY

UBP Milletvekili Hasan Taçoy da, organik tohum konusunda yapılması gerekenler olduğunu belirtti.

Ülkeye has türler hakkında da atılması gereken adımlar olduğunu anlatan Taçoy, tarımda kullanılan ilaçların kontrolünün önemine işaret etti.

Organik tarım konusunun, sadece yasayla değil, bir plan oluşturup pilot bölge seçilerek hayata geçirilebileceğini anlatan Taçoy, bu anlamda değişik bölgelerde teşvik uygulamasına gidilebileceğini kaydetti.

Taçoy, yasanın hazırlanmasına katkı koyanlara teşekkür etti.

Türkiye’den getirilen su ile organik tarım yapılabilmesi için arazi tahsis edilmesinin önemine işaret eden Taçoy, bu konunun hassasiyetinin sadece yasanın geçmesi değil, uygulanması adına gerekenlerin yapılmasını gerektirdiğini dile getirdi.

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de, Organik Tarım Yasası’nın hayata geçmesine emek verenlere teşekkür etti.

Organik tarımın, uluslararası disiplini olan bir üretim metodu olduğunu anlatan Şahali, devletin organik tarım yapanları desteklemesinin ancak mevzuat oluşturması ile mümkün olabileceğine işaret etti.

Şahali, yurttaşların organik ürün arar durumda olduğuna işaret etti.

“SERTİFİKASYON KONUSUNDA YAŞANAN SORUNLARI AŞMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

2016 yılında hazırlanan tarımsal destek programında ilk kez sertifika desteği konusuna yer verildiğini ancak bu desteğin hala verilmediğini dile getiren Şahali, bu sertifikaları verme yetkisi olan İtalyan firmanın ülkedeki faaliyetlerine son verdiğini, bu nedenle sertifikasyon konusunda ciddi sorunlar yaşandığını kaydetti.

Şahali, sertifikasyon konusunda yaşanan sorunları aşmak için çalıştıklarını belirtti.

Organik olmayan ürünlerin sağlıksız olduğu gibi bir düşünceye de kapılmamak gerektiğini dile getiren Şahali, diğer ürünlerin de gıda güvenlik koşulları bakımından devlet tarafından denetlendiğini anlattı.

Konuşmaların ardından tasarı oylanarak, oybirliğiyle kabul edildi.